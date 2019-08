A nivel nacional, el estado de Veracruz está ocupando el tercer lugar en el registro del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con 90 mil 501 jóvenes beneficiados, dijo la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad (STPSP) de Veracruz, María Guadalupe Argüelles Lozano.

La entrevistada dijo que el 43 por ciento de los jóvenes beneficiados son hombres y el 56.6 por ciento son mujeres.

Aunque la inscripción al programa ya cerró, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, sigue integrando una lista de espera para la segunda etapa de dicho programa.

Destacó que los jóvenes con mayor vinculación oscilan entre los 23 y 24 años de edad y las áreas con mayor número de becarios son las ventas y el comercio.

Argüelles Lozano, dijo que el esquema está dirigido el 70% al sector privado, el 20% al gubernamental y el 10% al sector social, asegurando en términos generales que ha sido todo un éxito.

“El programa no fue cancelado, fue creado para todo el sexenio que encabeza nuestro presidente de la república y nuestro gobernador, pero si quiero decirles que la primera parte ya cumplimos con la meta, ya se logró vincular a nivel nacional casi un millón de jóvenes que es la meta y aquí en Veracruz ya cumplimos con los 90 mil jóvenes, esto no quiere decir que no vamos a seguir registrando, al contrario vamos a continuar con el registro tanto de jóvenes como de tutores y para enero ya se van a poder vincular”, comentó.

Recordó que el apoyo que brinda el gobierno federal a los beneficiados, es de 3 mil 600 pesos mensuales, más un seguro para que se capaciten durante un año.

Concluyó que la inversión que se aplica en Veracruz, para este programa federal es de 325 millones de pesos mensuales.

