Veracruz se une a protestas contra violencia hacia mujeres

Mujeres veracruzanas se unieron a la manifestación masiva que se dio en varios puntos del país por los casos de violación en los que se ha señalado a policías como los presuntos responsables.

Con la consigna de “ la policía no me cuida, me viola” mujeres en el puerto de Veracruz se reunieron en el auditorio Benito Juárez, mientras que otras se congregaron en Plaza Regina, en la capital del estado, Xalapa.

“La diamantina se quita, el vidrio se repara, las consignas se pintan, pero el miedo de vivir en la ciudad donde tu cuerpo no respetado y el trauma derivado de que unos hombres se violenten sexualmente no se va”, indicó Haydee Magallanes, manifestante.

Con brillantina rosa y cruces en las manos, pidieron a las autoridades esclarecer los hechos y que el caso de la joven de 16 años que fue violada en la Ciudad de México y acusa como responsables a 4 policías no quede impune.

En el caso del Puerto de Veracruz las mujeres colgaron cruces color rosa en la entrada principal del auditorio, cada cruz tenía el nombre de alguna mujer víctima de feminicidio en la entidad.

