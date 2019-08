Sin avance denuncia por obras inconclusas y desvíos de recursos: SEV

La Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), encabezada por Zenyazen Escobar García, lamentó que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por las obras inconclusas y desvíos de recursos dentro de la SEV, no tengan ningún avance.

El entrevistado dijo que el daño es por más de mil millones de pesos, de los cuales 500 millones de pesos, provienen de recursos estatales y federales, de alrededor de 500 escuelas que quedaron en obra negra.

Explicó que a la fecha, la FGE no ha mandado a citar a ninguno de los señalados.

Escobar García, exhortó a la FGE a actuar responsablemente y proceder como debe ante estas denuncias de la SEV.

Detalló que del total de las empresas, 30 eran fantasmas y fueron denunciadas y el resto eran apadrinadas por funcionarios del gobierno anterior.

“Las que si existen ya se denunciaron, igualmente viene en la carpeta y que empresas son lo que presentamos en la Fiscalía General del Estado, algunos del PAN de la administración pasada, no me gustaría (dar nombres) por el tema de la investigación, eran ex secretarios, sobre todo funcionarios de la administración pasada de otras dependencias”, concluyó.

