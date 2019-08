Por segundo año consecutivo, Veracruz fue sede del exitoso evento de comunicación “Road Show”, que realizó Imagen Radio Veracruz, a través de su frecuencia 92.5 FM, y que tuvo como sede la Sala Ágora del Foro Boca.

En esta ocasión estuvieron participando los comunicadores Pascal Beltrán del Río, Francisco Zea, Mariana H, Ethel Soriano, Alfonso Chiquini, Esteban Arce y Aldo Flores, quienes transmitieron en vivo sus programas en diferentes horarios.

En este evento de comunicación con impacto nacional, estuvo presente EL DICTAMEN, con la presencia de Alberto Toledo, quien acudió en representación de la Lic. Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva del Decano de la Prensa Nacional.

Ahí se hizo la entrega al conocido periodista y director editorial del diario mexicano Excélsior, Pascal Beltrán del Río, de un ejemplar de El Dictamen de “El día que siempre será tuyo”, correspondiente a la fecha de su nacimiento.

Beltrán del Río, ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo de México, en la categoría de entrevista, en las ediciones 2003 y 2007, se congratuló de visitar nuevamente la conurbación Veracruz-Boca del Río, que se caracteriza por ser un lugar de historia, ambiente y comida, sobre todo de la calidad de su gente.

“Maravillosa la verdad es que a mí me gusta mucho venir a Veracruz, y no lo digo de dientes para afuera, yo soy aficionado de los Rojos del Águila de Veracruz, aunque no están jugando, pero es una ciudad que me gusta mucho por su historia, ambiente, comida, y sobre todo por su gente y cada vez que me toca venir a Veracruz, lo hago encantado de la vida, me siento muy bien porque no ha sido la excepción, es un lugar donde se genera muchísima información, es un estado que tiene potencial para ser uno de los principales motores de la economía, ahorita anda deprimidón económicamente, pero yo piendo que la capacidad de la gente de Veracruz, lo sacará adelante y es un enorme placer estar aquí”, comentó.

Por su parte, Cesar Aello Sugich, director de grupo Imagen Radio Veracruz, dijo que este magno evento arrancó desde las 7:00 de la mañana de este viernes y culminó a las 11:00 de la noche, con transmisiones completamente en vivo, como Imagen Informativa, con Pascal Beltrán del Río, Bien y Saludable, con Ethel Soriano, Imagen Informativa, con Francisco Zea, Autos en Imagen, con Alfonso Chiquini, De Buena Fuente, con Aldo Flores, Imagen Informativa, con Esteban Arce y por último, ¿Qué hacer? con Mariana H.

Desde el restaurante Tres99, se hará la última transmisión en vivo, también se tendrá la ponencia del economista Erick Guerrero, Carlos Sanabia y el Grupo Son de Barro, que hablaran como el ritmo, sabor y color, han evolucionado en 500 años.

