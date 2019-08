Reactivará el DIF Estatal entrega de desayunos fríos y calientes en escuelas

Será la próxima semana, cuando el DIF Estatal reactive la entrega de los desayunos fríos y calientes en escuelas de los 212 municipios, dijo su directora Verónica Aguilera Tapia.

Entrevistada previo a la inauguración del programa “Verano Inclusivo”, que se realizó en las instalaciones del auditorio Benito Juárez, Aguilera Tapia, aseguró que se detectaron diversas irregularidades, como la mala calidad de los alimentos, por ello el área jurídica del DIF Estatal, ya trabaja para presentar las denuncias correspondientes.

“Efectivamente hay un atraso por muchas circunstancias que obviamente también es un cambio de política pública, que eso genera también una lentitud, pero la siguiente semana ya vamos a estar entregando esos desayunos calientes y fríos, y demás apoyos funcionales”, comentó.

La entrevistada dijo que también hubo demora en la entrega de los recursos federales, pero la situación ya se normalizó y ahora se tendrá especial cuidado en el tema de la calidad de los alimentos.

Explicó que a diferencia de los pasados gobiernos estatales, las licitaciones son más estrictas, con la finalidad que las empresas ganadoras, garanticen los mejores precios y calidad en los alimentos.

“Han salido muchas situaciones, muchas anomalías, en su momento se harán las denuncias correspondientes, el tema alimentario es muy delicado, muchas de las empresas que estaban participando, no cubrían la calidad, yo se los dije, yo no le daría de comer esos alimentos a mis hijos, entonces si yo no le voy a dar de comer eso a mis niños, no tengo porque darles de comer eso a mis niños de los 212 municipios”, comentó.

Destacó que en breve se presentaran las denuncias correspondientes, contra las personas que resulten responsables.

Concluyó que la reactivación del programa se hará en la ciudad de Xalapa, pero simultáneamente se hará en los 212 municipios veracruzanos.

