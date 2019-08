Proceso interno del PRI en Veracruz, con normalidad: Marlon Ramírez

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín indicó que al menos una hora después de iniciado el proceso interno del partido para elegir a la nueva fórmula que encabezará el Comité Ejecutivo Nacional, las 254 mesas receptoras estaban ya instaladas en todo el estado, en donde se asignaron 508 funcionarios.

En entrevista al acudir a depositar su voto en la mesa receptora instalada en el estacionamiento del comité municipal del partido en el puerto de Veracruz, subrayó que el proceso avanza con normalidad, con un buen flujo de militantes que acuden a votarpor alguno de los tres candidatos.

Recordó que la hora de apertura de las mesas receptoras fue a las 9:00 y cerrarán a las 17:00, en tanto expresó que hasta el mediodía no se reportaban incidentes.

“Tenemos la fe, la confianza, en que este proceso de democratización llegó para quedarse. El primero fue cuando se eligió la dirigencia estatal y ahora este proceso interno nacional”.

Respecto a las personas que no han podido votar explicó que se debe a que son militantes que no refrendaron su afiliación, de manera que al enviarle el corte al INE no estuvieron debidamente reconocidos.

Puntualizó que en el estado el PRI tiene un padrón de 155 mil 634 afiliados que pueden votar en este proceso.

Expuso que a partir de este lunes reabrirán el proceso de afiliación para seguir actualizando el padrón.

Respecto a los resultados de esta elección interna comentó que entre las 8 a 9 de la noche podría haber una tendencia que se emitirá a nivel nacional. El martes será el cómputo estatal y el miércoles el nacional.

Rechazó los señalamientos de que haya favoritismo hacia alguno de los candidatos a la dirigencia nacional, ya que los tres (Ivonne Ortega Pacheco, Lorena Piñón Rivera y Alejandro Moreno Cárdenas) han tenido toda la libertad de realizar sus campañas y a todos se les recibió con entusiasmo.

Por otro lado, Ramírez Marín señaló que en el estado se vive un momento muy complicado, en donde no se observa claridad del gobierno del estado sobre cuál es la agenda en materia de seguridad, hacendaria ni en salud, en donde hay graves situaciones con los brotes de dengue y la falta de aplicación de hemodiálisis a los pacientes renales.

Planteó que el gobierno del estado debe sentarse a dialogar con todas las fuerzas políticas, sociales, culturales y de investigación, porque no están escuchando ni atendiendo a nadie, ni a la sociedad organizada.

“Hay una crisis de gobernabilidad clara y evidente”, lamentó.

