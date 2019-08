Por cierre de basurero, se aglomeran desechos en dependencias estatales

Toneladas de basura se siguen acumulando en las instalaciones del hospital Regional de Alta Especialidad de la ciudad de Veracruz, esto debido a que el ayuntamiento de Veracruz suspendió el servicio, argumentando que tras el cierre del basurero se le dará prioridad a los ciudadanos y no a las dependencias estatales, como los hospitales Regional de 20 de Noviembre y de Tarimoya.

Al respecto el director del hospital Regional, Sócrates Gutiérrez Castro, señaló que han tenido que recurrir a buscar un servicio particular para mover las toneladas de basuras que produce el nosocomio y se ha acumulado desde que no les recojen los desechos que no son biológico infecciosos.

Destaco que a través del departamento administrativo del hospital han solicitado todos los días que les reanuden el servicio, por el cual han pagado sus cuotas de 1200 pesos, fijadas por el propia ayuntamiento, por lo que ahora están pagando con recursos propios el traslado de la basura al municipio de Medellín de Bravo en donde se están depositando.

“Evidentemente nuestro departamento de Servicios Generales, acudió a la oficina de Limpia Pública a solicitar la renovación del servicio haciendo constar que las solicitudes que nos ha hecho el municipio que son los cargos por la recolección de basura, ha sido cubiertos; entonces se hizo esta solicitud pero no hemos tenido respuesta, sólo verbalmente nos han contestado que está suspendido el servicio porque fue clausurado el relleno sanitario. Entonces todos los días se ha estado llamando por teléfono solicitando la renovación se ha visitado en tres ocasiones por el departamento de Servicios Generales y se han enviados oficios en dos ocasiones por parte de la dirección del hospital dirigidos al ayuntamiento específicamente a Limpia Pública, pero el momento no hemos tenido respuesta y como ustedes saben esto ha generado un cúmulo de gran cantidad de desechos insistos municipales, se ha hablado de la formación de fauna fauna nociva; sí porque entre esos desechos municipales también va alimentos de pacientes y de los comedores del personal de trabajadores de aquí que se eliminan, este tipo de desecho. Esa es la situación hasta el momento, no hemos tenido ninguna respuesta pero pues el hospital está viendo la acción de contratar un servicio que finalmente tengamos que cubrir nosotros como una medida emergente hasta que éstos se regulariza, se pagan aproximadamente 1200 pesos mensuales que es la cuota que fijó el ayuntamiento” explicó el director del hospital.

Se especificó que hay dos tipos de basura que genera el hospital, en el caso de residuos biológico infeccioso se tiene una empresa contratada y que está brindando el servicio normal, por lo cual no hay peligro de que estos desechos lleguen a los basureros normales.

