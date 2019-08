Pleito entre Fiscal y Gobernador solo beneficia a delincuentes en Veracruz: Pascal Beltrán del Río

La fracturada relación que existe entre el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, solo beneficia a los delincuentes, ante los nulos resultados que se registran en el combate a la inseguridad, dijo el periodista y director editorial del periódico Excélsior, Pascal Beltrán del Río.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Beltrán del Río, dijo que como periodista le preocupa mucho cuando las instituciones están peleadas y existen solo enfrentamientos políticos.

Dicha situación solo pone en ventaja a los criminales, quienes tienen terreno libre para seguir creando el miedo en el territorio veracruzano.

Destacó que a nivel nacional se percibe a Veracruz, como un estado peligroso, donde asesinan y desaparecen personas.

“A mí me preocupa mucho cuando las instituciones están peleadas porque los únicos que salen ganando son los criminales, los delincuentes, necesitamos instituciones coordinadas, no se como puedan ponerse de acuerdo, pero creo que la sociedad, debería de exigirselos, que trabajen coordinadamente el gobierno y la fiscalía, pues nos enteramos paralelamente al número de delito que desgraciadamente se dan en el estado, como asesinatos, desapariciones, secuestros, vemos a las autoridades peleándose y me imagino que los delincuentes estarán muy contentos con esta situación”, comentó.

Destacó que la sociedad, debe de presionar para que sus autoridades se pongan a trabajar en conjunto y dejen atrás, los temas políticos.

“Si duda, yo así pediría que se termine la politización y los conflictos, porque no se trata de ver quien tiene la razón, se trata de que funcionen las instituciones y la forma en que está diseñado en Veracruz, pone en autonomía a la fiscalía, pero necesita coordinarse con el gobierno y viceversa, pero ya”, comentó.

Con respecto a lo señalado durante la conferencia matutina llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco, por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que pondrá a andar al país, al que comparó con un “elefante cansado y reumático, que ya lo pararon y que hay que ponerlo a andar”, Beltrán del Río, dijo que ya es hora de realizar una diagnostico de la situación del país, y aplicarlo, sin olvidar tomar acciones administrativas y legales, por alguna falta que se haya realizado.

“Finalmente él tiene las riendas, tiene la responsabilidad concedida por 30 millones de mexicanos, algo inusitado y lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, no se resuelven los problemas señalando a los culpables, sino tomando decisiones y ahora el tiene el apoyo de las dos cámaras, tiene mayoría su partido y no creo que exista razón, con un buen diagnostico este gobierno puede salir adelante, es cuestión de voluntades y ponerse a trabajar, lo que del pasado funcione hay que recuperarlo y lo que no, hay que desecharlo y castigarlo, si es necesario hacerlo, con responsabilidades de tipo penal y administrativo”, comentó.

El entrevistado dijo que luego solo se señalamientos y no se ven acciones de carácter administrativo o penal.

