María Félix me dijo “muy bonito vestido, maestro”: Tirso Inurreta 

Un ícono de la moda en Veracruz, con más de 50 años de profesión y quien ha vestido a más de 20 reinas de diversas ediciones de carnavales, es el reconocido diseñador Tirso Antonio Inurreta Fuentes.

En breve charla, recuerda que, a la primera soberana a la que le confeccionó un ajuar, fue a Nena de la Reguera en el año 1969, del cual dijo, que fue un hermoso vestido ya que “Fueron trabajos que yo he realizado con mucho amor, con mucha creatividad y han trascendido”.

No obstante, sus diseños fueron admirados no sólo por distinguidas damas de la sociedad, sino por algunas estrellas del cine nacional como María Félix “La Doña”, en el año 1974, quien fue invitada de honor para la coronación de Charo María Rodríguez.

“Se le hizo un vestido muy bonito en plata, que, cuando fue la coronación, fue invitada María Félix. Fue la única vez que María Félix vino a una coronación de carnaval y entonces, cuando ella bajó del trono (Charo María), la sentaron junto a María Félix y, entonces, la actriz dijo: “¡Qué vestido, niña!, ¡Es un primor!, ¡Es un bombón! (…) Luego, le preguntó ¿Quién te lo hizo? Y Charo María le dijo: me lo hizo Tirso que está aquí, y entonces La Doña me dijo: “muy bonito vestido, maestro”, recordó el distinguido modisto.

Añadió que fueron unas expresiones tan emotivas, que lo hicieron sentirse muy orgulloso del trabajo logrado, lo cual, ha mantenido con gran prestigio con el paso del tiempo.

“Mi principal valor es la honestidad, para que todo sea un éxito, y ello, es lo que me ha hecho prevalecer y continuar (…) Nunca me he ofrecido, siempre me han llamado y voy con mucho gusto”, concluyó el entrevistado.

