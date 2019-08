Lentitud, enredo y deficiencia en el pago del programa “70 y más”

Envían a adultos mayores a otros bancos y los beneficiarios no se enteran. Regresan los recursos a oficinas centrales y deben esperar varios meses para que se reactiven. Ahora les advierten que ya no pagarán lo atrasado.

Los recursos del programa “70 y más” de apoyo a los adultos mayores, no han podido ser distribuidos de manera efectiva, ya que persisten muchas irregularidades en los tiempos de pago, constantes desfasamientos y asignaciones para la cobertura en bancosque los beneficiarios desconocen, y como no se presentan, el dinero es retenido hasta por varios meses.

Aún con los censos que se realizaron desde el año pasado para integrar a nuevos beneficiarios, a una gran cantidad de ellos no les han llegado las nuevas tarjetas.

Por ejemplo, está el caso de una persona que pidió guardar su identidad, quien relata que se apuntó en el programa en enero de este año, y en abril le llegó su tarjeta de Bienestar a su domicilio en Jardines del Virginia.

Le indicaron que acudiera en 15 días al Banco Azteca para efectuar el cobro, al cual se presentó infinidad de veces pero el pago no llegó, de manera que acudió a los Centros de Ayuda al Adulto Mayor como los ubicados en las avenidas Urano, en La Fragua y el fraccionamiento Floresta, a solicitar información.

Sin embargo, apenas unos días atrás le notifican que su apoyo económico llegó a Bansefi con tres depósitos, pero como no se presentó el dinero lo devolvieron a México.

Ahora le indican que debe esperar hasta finales de Septiembre para la reintegración de los montos, pero que ya no es seguro que paguen lo atrasado porque se acumularon cuatro apoyos.

Para ello debe regresar al módulo del Floresta a preguntar el mes que entra para saber si llegó o no.

Le extraña y sorprende que su pago se le haya asignado a Bansefi, el cual regularmente atiende la demanda rural, cuando ella vive en el Fraccionamiento Virginia y tiene su tarjeta activa en el Banco Azteca, en la cual nunca le depositaron.

“Ese ha sido mi peregrinar con el apoyo a los adultos mayores, y la verdad no se me hace justo que ahora me tenga que esperar un mes más y que me salgan con que lo atrasado ya no me lo darán”, se quejó la beneficiaria.

Comentó que como su caso hay muchos otros.

Un caso que revela de cuerpo entero situaciones de este tipo, fue el de la señora Emilia Cobián en el municipio de Gutiérrez Zamora, a quien por extraviar su ticket a principios de año le suspendieron el pago, con la promesa de que el bimestre siguientellegaría ya con la nueva tarjeta.

Ella tenía el folio 300690001004190101 con el ID 4407058, pero su nueva tarjeta nunca llegó. Postrada en cama, sus familiares acudían a preguntar cada bimestre en las etapas de pago, pero la respuesta era la misma: “que el mes siguiente”. Hace dos semanas la señora Emilia falleció y ya no pudo ver el beneficio del “70 y más”.

Ante situaciones de este tipo, el Comité Social por Veracruz y los Veracruzanos planteó a los encargados de los programas sociales del gobierno federal dirigidos a la atención de los adultos mayores, agilizar y eficientar los trámites para el otorgamientode los recursos bimestrales del “70 y más”, ya que hay muchas personas empadronadas desde inicios de año a las que aun no les llega el beneficio.

Mario Hernández Sánchez, presidente de este comité, consideró que se percibe lentitud, enredo y deficiencia en los trámites administrativos que el delegado o subdelegados de los programas sociales deben realizar para que los apoyos se destraben y lleguen con oportunidad a quienes los necesitan.

“El Presidente López Obrador ha dado instrucciones para que a los adultos mayores se les atienda con prontitud y con calidad, por ello los responsables de aplicar las acciones deben agilizar y vigilar que se cumplan los trámites”, comentó.

Expuso que existen varios casos en los que ha sido necesario repetir afiliaciones, ya que aún cuando se hicieron en tiempo y forma resulta que luego no aparecen en el padrón.

“Hay adultos mayores que han fallecido y no pudieron ver reactivada su pensión”, sostuvo.

Señaló la existencia de muchos casos en los que por haber extraviado su ticket para el canje bimestral desde diciembre pasado, o en febrero, es la fecha en que no les han podido reactivar su pago, ni la entrega de la nueva tarjeta, porque el argumento es que “está en trámite la renovación”.

Además, puntualizó, cuando los reactivan solo llega el pago del bimestre en turno y no se sabe a donde va parar el recurso de los bimestres que no se cubrieron.

