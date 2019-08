Habrá desayunos escolares para los 212 municipios: DIF Estatal

Luego de ocho meses de haber sido suspendido, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reinició el programa de asistencia alimentaria y desayunos escolares fríos y calientes, en los 212 municipios, donde no habrá favoritismos, dijo su directora estatal Verónica Aguilera Tapia.

“Nosotros vamos a atender a los 212 municipios, es importante que sepan que a nadie se le quitó nada, simplemente lo que hicimos fue ser equitativos, había en otras administraciones mucho favoritismo para algunos municipios y aquí yo no voy a ver colores, a mí no me va a importar quien gobierna, lo que tengo que ver son los niños más vulnerables, las zonas más vulnerables y tenemos zonas de muy alta marginación, de mediana marginación y hay necesidades y por los mismo se va a atender a los 212 municipios, esto tiene que ser muy equitativos, todos los apoyos del DIF Estatal será para todos los niños”, comentó.

La entrevistada dijo que a nivel estatal, se cuenta con 725 mil 763 beneficiarios. Solo en el puerto de Veracruz, existen alrededor de 10 mil 229 niños beneficiados.

Se trata de la entrega de alimentos fríos y calientes, comedores comunitarios para mujeres embarazadas y en estado de vulnerabilidad, además de adultos mayores que no tengan donde comer.

Aguilera Tapia, dijo que el área jurídica aún está integrando el expediente para posteriormente presentar las denuncias correspondientes, por las irregularidades detectadas, como la mala calidad de los alimentos, en pasadas administraciones estatales.

“Eso estamos viendo algunas irregularidades, el jurídico aún está trabajando en ello, todavía no hay nada concreto”, concluyó.

