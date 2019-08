Escuela primaria fue robadas seis veces durante vacaciones

Ya concluido el periodo vacacional de verano, la delegación de la Secretaria de Educación en Veracruz, reportó que la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia centro de la ciudad, fue robada en seis ocasiones, dijo su delegada Diana Santiago Huesca.

“Fueron cuatro las escuelas que desafortunadamente fueron robadas en los meses de julio y agosto y obviamente se incrementó el tema en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ahorita en el periodo vacacional, fueron seis veces que los amantes de lo ajeno, de una manera que no se entiende, porque no solo hicieron destrozos, sino que hicieron cosas muy sucias, con los materiales didácticos de los niños, que no nos queda más que reflexionar que son gente enferma que atenta no solo con la infraestructura escolar, sino con las cosas y materiales de los niños”, comentó.

Destacó que esta situación indigna a la comunidad escolar y por ello se han tenido mesas de trabajo, con el personal de la escuela Vicente Guerrero, así como los padres de familia.

A dicha reunión acudieron los representantes de la Policía Naval y Política Regional del gobierno estatal.

Ahí se implementarán los programas de seguridad pública, como la red vecinal alrededor de la escuela, así como buscar contacto con los comercios foráneos, que cuentan con cámaras de seguridad privadas.

Desafortunadamente no se tiene ninguna pista de los posibles ladrones, que incluso se han robado la tubería de cobre de los baños y los cables de los climas.

En total durante el periodo vacacional de verano, fueron cuatro escuelas que fueron robadas.

