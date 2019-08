En la economía informal más del 60% de la población: CCE

En México, más del 60 por ciento de la población empleada, se encuentran en la informalidad, es decir, están libres del pago de impuestos y resulta injusto para la minoría que si lo hace, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Estado de Veracruz, José Manuel Urreta Ortega.

El entrevistado consideró que deben adoptarse medidas urgentes, para que esa minoría de empresarios formales, dejen de ser quienes carguen la responsabilidad tributaria de México.

“Para que el país salga adelante y el presidente de la República tenga recursos suficientes para sus programas asistenciales no se puede de otra manera que a través de los impuestos. La base tributaria debe ampliarse porque el 60 por ciento de la economía está en la informalidad y eso se tiene que acabar. Hay que encontrar la fórmula para cambiar esa situación” comentó.

Hizo énfasis en que debe haber mano dura para que el gobierno cuente con recursos sin seguir afectando a los mismos.

Por ello pidió sanciones para quienes no contribuyen con los ingresos del gobierno.

“Se necesita que la carga tributaria no siga siendo absorbida por los mismos. No nos parece que los mismos empresarios que siempre tributamos lo sigamos haciendo. Estamos de acuerdo en que se castigue a quienes están evadiendo”, comentó.

Afirmó que el sector empresarial cumple pagando sus diferentes impuestos aunque haya compromisos adicionales, como pago de nómina o de proveedores.

“A nosotros nos cuesta pagar los impuestos, hacemos muchos esfuerzos. Hay meses cuando el cliente no te paga y tú no pagas a los proveedores, o hay quienes se financian. Es un círculo vicioso y no creemos justo que mientras unos estamos sufriendo para pagar la nómina paguemos al SAT y seguro social. Es decir, mientras unos vemos como pagar otros tranquilamente evaden”, comentó.

Ante las recientes declaraciones del SAT, respecto a que no habrá tolerancia a la evasión fiscal y la iniciativa en el Senado de considerar este delito como una amenaza a la seguridad nacional, Urreta Ortega, hizo énfasis que además debe haber modificaciones legales y una reforma fiscal.

