Comerciantes piden al gobierno estatal revelar monto real de la deuda pública

Es necesario saber si existe o no un plan estratégico en ese renglón: Mendoza García

El comercio organizado de Veracruz plantea al gobierno del estado informe si existe o no un plan estratégico para el manejo de la deuda pública, porque hasta el miércoles cuando fue aprobada por el Congreso local la reestructuración de la misma, no lo había o al menos no lo han dado a conocer.

En ese sentido, José Antonio Mendoza García, presidente de Canaco en la conurbación, señaló que el sector empresarial necesita

una información completa de qué es lo que está pasando y por qué se ha realizado una reestructuración de la deuda, “para que nosotros veamos de qué manera podemos colaborar en favor de esa reestructura, o en determinado caso expresar nuestro desacuerdo”.

Indicó que la deuda está manejada directamente por el gobernador y el Congreso le ha aprobado la reestructuración, sin embargo reiteró que no existe un plan estratégico al respecto.

Consideró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debe entender que la gente tiene necesidad de saber qué es lo que está pasando con ello. “No lo tenemos claro, al menos desde el sector empresarial estamos observado opacidad en el tema de la referidareestructuración”.

Subrayó que se requiere de mayor información en cuanto a los motivos por los cuales fue solicitada esa reestructura.

Señaló que mientras el gobierno está dando prioridad a ese tema, existen también otras situaciones pendientes en torno al trabajo conjunto que debería existir con el sector empresarial, para sacar adelante proyectos de desarrollo económico de la entidad.

