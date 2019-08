Agoniza el comercio pequeño en Veracruz, se registra el cierre de 20 negocios: Canaco

Los pequeños comercios que existen en la conurbación Veracruz-Boca del Río, están agonizando debido a la crisis económica que existe en el país, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), José Antonio Mendoza García.

El entrevistado dijo que este 2019, se han contabilizado alrededor de 20 negocios pequeños que han tenido que cerrar sus puertas.

Explicó que en comparación con el año pasado, se han registrado bajas en las ventas del comercio formal de un 18 por ciento, en sus diferentes giros.

Otros comercios pequeños, simplemente están sobreviviendo, con el despido de personal.

“Algunos si han cerrado, hay despidos en algunos lugares, sin embargo no hay un caos, si es controlable y manejable, esto se ha dado en otros momentos y esperemos que sea en esta etapa, ya a ocho meses de la transición no hemos visto un repunte en las ventas, llevamos 20 cierres de empresas del nivel mediano, no de alto nivel, por eso no ha impactado en la estadística de desempleo”, comentó.

Mendoza García, dijo que el sector es optimista y espera que durante el segundo semestre del año, pueda repuntar la economía.

“Somos optimistas y creemos que si puede repuntar la economía, estamos reuniéndonos entre cámaras, para poder detonar la economía en conjunto”, comentó.

Por ello, se están uniendo fuerzas entre las cámaras empresariales, con la finalidad de incrementar las ventas del comercio formal.

Debido a que la inversión que ha inyectado el gobierno, ha sido prácticamente nula.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.