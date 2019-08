TANATOLOGIA Y VIDA

Divorcio, crónica de una muerte anunciada

Por: Mariana Osorio

Después de un “hermoso noviazgo” llega el gran día, con anillo en mano y el vestido perfecto vamos rumbo al altar, al lado de ese “gran hombre” (del que de su nombre ya no me quiero acordar) lo que sobran son ilusiones y se pronuncia él: sí, acepto. Pasan algunos años o en ocasiones solo meses y te vuelves parte de la estadística, como si fuera epidemia según datos del INEGI del 2012 al 2017 la cantidad de divorcios aumento en un 48.3 %, para ser más claros 28 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio; no solo es una separación, es también una pérdida, estado de crisis y tención en la que se vive un duelo, el cual afecta tanto a hombres como a mujeres. Algunos autores lo consideran un duelo silente, una pérdida catalogada con poco reconocimiento social -¿cómo vas a llorar por ese que era un mujeriego, borracho y jugador?, ¡se hombre y deja de llorar por esa mala mujer!- teniendo una pérdida ambigua donde ¿no sé qué sentir? pues teníamos ya tiempo distanciados, él siempre enojado por todo, saliendo con otras y yo llorando en silencio, era imposible vivir a su lado pero… era buen padre, buen proveedor, lo extraño tanto; la sociedad no logra tener empatía ante este trago tan amargo llamado divorcio.

Al igual que cualquier duelo se transita por diferentes fases hasta llegar a la aceptación, pues aunque se vive en constante conflicto como pareja, uno de ellos lo quiere y el otro no se lo espera, el divorcio llega como la muerte… de repente aunque ya había sido anunciada.

Negación: Como renunciar a tantos sueños compartidos, planes, cómo aceptar que las expectativas de vida como “familia” se van y que decir del golpe bajo que sufre la autoestima, la cual en ocasiones se extingue. Me niego, no voy a firmar, no me voy. “Es como poner agua al café caliente para poder empezar a tomarlo” dice Jordi Gil, psicólogo de Barcelona. No estamos preparados para soportar el dolor, la negación amortigua la caída.

La ira: Despiertan las emociones, se siente una rabia profunda, la frustración llega después de varias noches sin dormir, pensado… ¿con quién estará ahora?, buscamos responsables y en ocasiones nos puede llegar a acariciar el sentimiento de culpa.

Negociación: Y… ¿si nos damos otra oportunidad?, sé que me sigues amando. Por ti voy a cambiar, se hacen promesas y se usan truquitos con la esperanza de que no suceda, entonces te das cuenta que la negociación no es con la pareja es con uno mismo, hallando un sentido para reiniciar, él no volverá pero la vida me ofrecerá algo más.

Depresión: Vivimos las consecuencias negativas a nivel psicológico, familiar y económico (etapa de gran sufrimiento).

Aceptación: Adaptación a los nuevos roles, nivel de ingresos y a lo más cruel de todo esto “la repartición” de bienes, hijos, amigos y el perro.

La clave está en cómo se sobrelleva el duelo más que en el propio dolor de pérdida, “el duelo es un proceso, no un estado” dice Anne Grant y después de 12 años de divorcio, confieso que no es algo que se deje atrás tan fácil, pues una parte del duelo es por lo que pasó y la otra, por las cosas que ya no van a pasar, démonos tiempo.

Escríbeme: [email protected]

Sígueme en Instagram: @marianatanatologa