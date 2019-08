TANATOLOGIA Y VIDA

¿Cuántos vivos estamos muertos? Mi relación con la vida

Por: Mariana Osorio

No me queda más, que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas… cantaba Selena; y todos los “muertos en vida” coreaban, yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo… (Pero no se quedó y la esperanza se fue).

Sé que se lee descabellado pero es así, un día nos decimos: ¡no me queda más!, ¡Estoy muerta en vida¡, ¡Si tú te vas, es mi vida la que se va!, ¡Mi mundo se acabará!, creamos en nuestra mente una serie de afirmaciones o pensamientos de miedo, tensión y preocupación a partir de un evento de pérdida y les damos prioridad por encima de la realidad, sufriendo por problemas o situaciones que solo están en nuestra cabeza, las cuales viajan del pasado o del futuro al presente, donde siempre queremos controlar y luchar con la vida, olvidando que los factores que la determinan, no comienzan con nuestro nacimiento ni terminan con nuestra muerte.

Y así entonando las de Lupita, Juanga, José José y Maluma, pasan los años y no nos damos cuenta de que no solo perdemos o terminamos con una relación, ya sea de amor o amistad, laboral o familiar, también vamos terminando con la relación que tenemos nosotros mismos con la vida.

Cuando nuestra relación con la vida se reduce a un pequeño núcleo de cosas (pareja-yo, hijos¬-yo, trabajo-yo, mascota-yo, salud-yo, poder-yo), circunstancias e intereses personales donde no vemos mas allá de nosotros, contemplando solo un pedazo de la realidad, viviremos en el sufrimiento, la amargura y el resentimiento, pues cuando ya no las tengamos nada tendrá sentido, diremos “mi vida” se fue con ellas. Estaremos muertos en vida, sin motivaciones ni ilusiones ni esperanza.

También están los muertos que a primera vista no sufren de nada y lo tienen todo, pero llegan a creer que su vida no tiene sentido, ya que desde su pequeña percepción no saben qué hacer con los dones que poseen; piensan que algo en el camino los rompió por dentro. Quizá, solo están cansados de hacerlo todo por el simple sentido de la responsabilidad, el trabajo, la vida social, el cuidado de los hijos, la vida sexual con la pareja; no es que no viva una vida, es que la vive con pocos sentimientos de ilusión, sin encontrar una pasión, tratando de llenar un vacío que tiene como final: el aburrimiento, amando todo pero con ganas de también dejarlo todo.

Salga de su tumba fría llamada depresión, redefiniendo la mirada con una visión universal de las cosas, abra sus sentido, reconozca sus talentos, busque su misión ubicándose en el aquí, donde tiene que apropiarse de usted, de lo que quiere, no de lo que los demás quieren.

Y como dicen por ahí “No son muertos los que en paz descansan… muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía.”

