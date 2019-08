Palabras para Sanar

La Conversación del Dinero

Por: Julieta Enríquez

Se dice que hablar de dinero es de mala educación, se condena que se le dé mucha importancia; sin embargo, hay gente que dice estar dispuesta a vender su alma, algunos su riñón y otros, en un afán de tenerlo, pierden su dignidad ¿Qué tan bueno o malo es el dinero?, ¿por qué hemos generado tantos juicios al respecto?, y sin embargo lo buscamos, lo necesitamos.

¿De qué manera podríamos conocerlo, manejarlo y entenderlo? ¡Hablemos de dinero! Alejandro Saracho es autor del libro “Reconfiguración Financiera”, conferencista y asesor en finanzas, tiene estudios de Ingeniería Industrial y cuenta con dos maestrías una en la universidad de Harvard y otra en la universidad de Stanford.

Alejandro ¿Cómo defines el dinero? – Para mí es una energía, es neutra, es decir, tú le das el peso y el poder que tú deseas; el dinero no es un fin, es un medio, es un factor multiplicador, te hace más quien realmente eres; el objetivo es utilizar el dinero como un medio para ayudarte a llevar tu misión de vida a un nivel mucho más amplio. Todos tenemos un propósito de vida que está relacionado con tus talentos personales, y el dinero, es la gasolina que te permite servir masivamente a más personas; cuando el dinero lo ves como un fin único en tu vida, es cuando llegas a esa meta y te sientes completamente insatisfecho, pero si el dinero lo ves como ese factor multiplicador de bienestar, es cuando realmente sientes satisfacción de ello; entonces al ser una energía neutral y darle el poder, el peso y la polaridad adecuada, entonces el dinero está a tu favor y a tu servicio para hacer lo que tu vienes a hacer en este planeta, es algo material pero te permite hacer bastantes cosas positivas.

Alejandro, yo conozco gente que tiene todas las habilidades, pero parece que le tiene miedo al dinero, ¿Cómo podrían manejar eso? – Yo pienso que hay dos miedos, el miedo al éxito y el miedo al fracaso, cuando saben que tienen la capacidad para lograrlo, en ocasiones, el miedo es a no poder manejar el éxito, no poder manejar todo lo que podrían tener y dicen: “Sabes creo que esto no es para mí”, muchas personas llegaron a mí con ese tema, se dan cuenta que tienen la capacidad, empiezan a tener más clientes, mejores resultados y se descubren que no quieren crecer más porque les da miedo y yo les digo: “Lo que sucede es que hay algo que no conoces”.-

¿Qué es lo que todos deberíamos saber sobre el dinero? -Hay que aprender a manejar el dinero, aprendan a implementar, aprendan a vender, pero principalmente descubran ¿quiénes son ustedes y por qué están en este planeta?, porque todo lo demás solo van a ser herramientas para que ustedes puedan vivir al máximo, para que tengan una vida de 10 y puedan hacer que las demás personas también tengan una vida de 10. Yo pienso que nosotros somos una llave y el cerrojo está en la vida de las demás personas; si yo oculto mi llave, que es mi talento, no voy a abrir las puertas de las demás personas y en el momento en el que yo acepto que soy una persona que abre puertas en la vida de las demás personas, voy a utilizar todo lo que está a mi alrededor para hacerlo, y creo que todos somos parte de una arquitectura universal, así que en la medida en la que yo muestro mi talento, muestro mi razón de existir es en la medida en la que hace sentido que yo esté viviendo en este planeta.

