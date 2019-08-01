Noches sociales

La lente de Jhonny López presente en las recientes celebraciones realizadas en Veracruz y Boca del Río.
Marisol Moreno Figueroa. Fotos Jhonny López/Colaborador
Erika Ariza Fernández. Fotos Jhonny López/Colaborador
Ivanna Álvarez Morfín. Fotos Jhonny López/Colaborador
Jorge Peña y Rebeca Rementería. Fotos Jhonny López/Colaborador
Lorenzo Muñoz, Antonio Abascal, Mauricio Moreno y Ricardo Exsome. Fotos Jhonny López/Colaborador
Miranda Moreno Figueroa. Fotos Jhonny López/Colaborador
Miranda Malpica Rodríguez. Fotos Jhonny López/Colaborador
Paulina Pérez Calzada. Fotos Jhonny López/Colaborador
Rocío Campa De la Miyar. Fotos Jhonny López/Colaborador
Tadeo González, Adri Rivero, Fer Sedano, Juan Núñez y José Luis García. Fotos Jhonny López/Colaborador
Ricardo y Anamary de Exsome. Fotos Jhonny López/Colaborador
Lilian Kegel, Graciela Rodríguez, Caro Ortiz y Rachel Clarke. Fotos Jhonny López/Colaborador