Noches sociales

La lente de Jhonny López presente en las recientes celebraciones realizadas en Veracruz y Boca del Río.

Marisol Moreno Figueroa. Fotos Jhonny López/Colaborador

Erika Ariza Fernández. Fotos Jhonny López/Colaborador

Ivanna Álvarez Morfín. Fotos Jhonny López/Colaborador

Jorge Peña y Rebeca Rementería. Fotos Jhonny López/Colaborador

Lorenzo Muñoz, Antonio Abascal, Mauricio Moreno y Ricardo Exsome. Fotos Jhonny López/Colaborador

Miranda Moreno Figueroa. Fotos Jhonny López/Colaborador

Miranda Malpica Rodríguez. Fotos Jhonny López/Colaborador

Paulina Pérez Calzada. Fotos Jhonny López/Colaborador

Rocío Campa De la Miyar. Fotos Jhonny López/Colaborador

Tadeo González, Adri Rivero, Fer Sedano, Juan Núñez y José Luis García. Fotos Jhonny López/Colaborador

Ricardo y Anamary de Exsome. Fotos Jhonny López/Colaborador

Lilian Kegel, Graciela Rodríguez, Caro Ortiz y Rachel Clarke. Fotos Jhonny López/Colaborador