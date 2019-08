MUNDO EXTRAVAGANTE: Los Na (China)

En México, los hombres que abandonan a sus hijos son vistos con odio, ¿Cómo podría una madre seguir adelante con los hijos de un padre que jamás presentará su ayuda? Sin embargo, existe una comunidad en China donde exactamente la misma situación… No sólo es bien vista, sino que ubica a la mujer por encima de todos, pues las féminas argumentan que engendrar y criar solas a un hijo, es un logro. Por eso, les dedicamos un espacio aquí en El Dictamen.

Aunque a muchos les parezca extraño, es la realidad de unos 35 mil habitantes de la comunidad Mosuo, cerca del lago Lugu en el suroeste de China. Se trata de campesinos quienes siembran arroz, maíz, sorgo, trigo, mandarinas y peras entre otros. En ésta agrupación hay cuatro grupos: los Naci, los Na, los Naru y los Nahing, gracias a que comparten el vocablo “Na” (Que significa “Negro”) son etiquetados bajo el alias de “Los Na”.

Ésta comunidad matriarcal jamás se caracteriza por jamás caer en divorcios puesto que jamás consuman el matrimonio, éstas jóvenes también son presionadas por sus madres para que tengan hijos, pero una vez hecho esto, la única forma de reconocer al padre es poniendo su rostro junto al del bebé y encontrarles algún parecido físico.

Los varones de éste lugar también llamados “El reino de las mujeres” realizan “Escapadas furtivas” durante la noche, visitan a la mayor cantidad de mujeres posibles con la intención de copular, desde luego sin protección alguna, por lo que no sienten “envidia” pues entre varones no existen mujeres feas o guapas, además de saber que la cacería puede reiniciarse la noche siguiente. Tampoco hay lugar para los celos, pues les consideran algo infantil.

No obstante, los hombres no son del todo desinteresados en la crianza de los más jóvenes, si bien pueden vivir sin ver a su hijo, vaya que se involucran en los cuidados de los sobrinos que les den sus hermanas. Como tíos, procuran darles sustento a sus sobrinos, enseñarles cómo sembrar además de valores morales. Sin embargo, hermano y hermana no pueden convivir por mucho tiempo en la misma casa, ya que existe la creencia de que podría “Surgir el amor entre ellos” y el incesto es terriblemente mal visto.

Si, después de copular, los jóvenes llegasen a sentir algún interés romántico, el amante debe visitar a su novia y ofrecerle su cinturón de obsequio, de recibirlo, la mujer abandona su placentero estilo de vida para únicamente aceptar las visitas de su pareja escenario que, sucede muy pocas veces dentro de ésta curiosa región china.