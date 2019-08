Mosaico Dominical 

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Visita nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX y síganos en nuestras redes sociales es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW… Vámonos con los clásicos CHOCHOLAZOS y les diré que ayer festejó su cumpleaños ROSARÍN SOUSA RODRÍGUEZ con una cena sorpresa en el restaurante DOS organizada por su galanazo EMILIO VEGA RUEDA, quien llevó al grupo BANDIDO; entre los asistentes que llegamos puntual a las 8 estaban LUDIVINO REDONDO, el notario GUSTAVO y CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, Reina del Carnaval veracruzano en 1974, con ellos GELI VENTA SUÁREZ, TAVITO y LINES REDONDO DE SOUSA, felices porque en el 2020 serán papás, también saludé a mi consentida MÓNICA TAIBO con su mami MARICARMEN CANO DE TAIBO, se la pasaron de lujo en compañía de EMILIA LABOURDETTE quien vemos una cercanía de mucho cariño y quizá más que amistad con el periodista ROGERIO PANO, incluso lo invitó a un evento en Tlacotalpan a orillas del río de las mariposas, la verdad los dos son solteros y harían bonita pareja, ahí se los dejo de tarea; el mejor regalo de Rosarín fue la llegada de su novio EMILIO…

Antonio Carlos Santos Jr., Carlota Namorado Ávila, Emilio Vilchis Namorado y Antonio Carlos Santos Namorado, (creció la familia)…

Vicente Calderón y Monserrath Calderón Caracas, (papi e hija disfrutando vacaciones)…

Felices ANTONIO CARLOS SANTOS jr y CARLOTA NAMORADO ÁVILA con la llegada de ANTONIO CARLOS SANTOS NAMORADO… Un saludo para VICENTE y TITA CARACAS DE CALDERÓN, en la foto con su hija MONSERRATH CALDERÓN CARACAS, disfrutando a lo máximo el verano CHOCHOLERO… Antier jugó el TIBU vs los rojinegros del ATLAS, tenemos plena confianza en que salieron airosos… Un éxito los jueves de Museo Naval MÉXICO, en esta ocasión se presentó la banda de la HERÓICA ESCUELA NAVAL MILITAR, gracias a NATALIA AGUILERA por la invitación… Este pasado viernes en las instalaciones de la HENM se realizó la graduación de las escuelas de INTENDENCIA y ELECTRÓNICA, así como INFORMÁTICA naval del centro de formación y capacitación de la armada de MÉXICO, gracias por la invitación al almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, comandante de la Primera Región Naval con sede en este puerto de VERACRUZ… Muy triste lo que le pasó a MIRIAM CARBALLO, MxU VERACRUZ, gente que no tiene nada que hacer le hackearon su cuenta de INSTAGRAM y estuvieron haciendo maldades que afectaron los sentimientos de una joven exitosa, no se vale, la policía cibernética está tomando cartas en el asunto, ojalá y se dé con los responsables…

Carlos y Daniel Martínez Guzmán, (terminaron sus vacaciones)…

Carlos Escalante y Alfonso Mayans, (disfrutando el verano)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos; agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL… CARLOS y DANIEL MARTÍNEZ GUZMAN terminaron sus vacaciones en este puerto jarocho en donde su abuelo el Ing. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO los atendió de lujo… Los que si disfrutan la vida viajando y celebrando son ALFONSO MAYANS y CARLOS ESCALANTE, hoy están presentes… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, heredera consentida de RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ, andan por Monterrey, Nuevo León… Excelente noticia lo del Gran Premio de MÉXICO, la fórmula uno continuará en nuestro país y sin costo al público… Un éxito el deporte mexicano en los panamericanos, rebasaron las 100 medallas y se rompió el récord de más de oro ganadas fuera de MÉXICO, al momento de cerrar edición 27 de oro para nuestro país y somos tercer lugar en potencia deportiva solo detrás de USA y BRASIL, felicidades a la delegación mexicana…

Ivette Velázquez Sansores, (de nuestra dorada sociedad veracruzana)…

Shanell Castrocerio, (de visita por Veracruz)…

SHANELL CASTROCERIO se dejó ver por los calores jarochos… La sequía se intensifica anunció CONAGUA… ALEJANDRA SCHELESKE MUÑIZ, joven doctora, saludos a sus papis el también DR. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE… ANDRÉS LIMÓN y VIVIANNE GÓMEZ CORZO disfrutando de GRECIA… Merecido reconocimiento para el LIC. JORGE REYES PERALTA por su gran trayectoria como abogado penalista, a su lado su esposa LUCY LEO DE REYES PERALTA, este reconocimiento le fue otorgado en la ciudad de Tijuana, firman este diploma el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES y el gobernador de Baja California FRANCISCO VEGA DE LA MADRID… Desayunamos en TRESILLO CAFÉ los abogados egresados del Colón hace algunos años, saludos a POLO MORENO, RAÚL VELÁZQUEZ y TOMÁS BUSTOS, la pasamos muy bien… El GRAL. MIGUEL ZAVALA JIMÉNEZ cumplió años y lo festejó en familia, saludos a su esposa CHEPINA VILLAGÓMEZ DE ZAVALA, así como a todos sus herederos CHARIS, MIGUEL, AMANDITA, JOSÉ y TERE ZAVALA VILLAGÓMEZ… El asesinato del reportero CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ, a pesar de las protestas y de las exigencias tanto al presidente de MÉXICO LÓPEZ OBRADOR como al gobernador del estado CUITLAHUAC GARCÍA JIMÉNEZ para esclarecer los hechos, no ha logrado nada la fiscalía que preside JORGE WINCKLER, una vez más está demostrando su incapacidad para resolver casos que molestan, ha pero si fuera en contra de DUARTE o su FAMILIA ahí estaría todo el aparato judicial a su disposición, qué triste situación, estamos viviendo, la pregunta que todos los veracruzanos nos hacemos es ¿HASTA CUÁNDO lo aguantaremos?…

Alejandra Schleske Muñiz, (bellísima doctora jarocha)…

Vivianne Gómez Corzo y Andrés Limón, (vacacionando en el viejo continente)…

Lic. Jorge Reyes Peralta, (recibió reconocimiento en Tijuana)…

Vámonos con los cumpleañeros y hoy mi consentida JULIETA BENVENUTTI ARANDA, BRENDA BAIZABAL, AIDÉ SUSANA MELO, ROSY ACOSTA y GÉNESIS CARBAJAL; mañana la abogada DALIA GARCÍA PENSADO, su hermano PEDRO por Europa con AITANA y KIRA; CLAUDIA GÓMEZ, CITLALI SANZ, YAZMÍN MENÉSES, MARÍA FERNANDA FUENTE, FALLO CAMACHO y PAMELA FERNÁNDEZ; pasado mañana FRIDA ARTEAGA, ALE QUESADA, ANEL VÁZQUEZ, URIEL UTRERA, VERITO ANDRADE, NÉSTOR MORA, GISELA FENTANES, NATALIA RUIZ, HERNÁN CALDERÓN, la primera felicitación será de su novia MARISELA SANTOS ABASCAL; otras festejadas serán ANABEL GIL RULLÁN, NATALIA RUIZ y JESSY CASTRO, a todos muchas felicidades… FERNANDO y BEGOÑA BALLESTER DE PADILLA disfrutando vacaciones por el viejo continente y después DUBÁI, saludos para AMANDA, TRIANA y FERNANDITO PADILLA BALLESTER, se la están pasando de lujo… VIVIANA LORENZO una de las jóvenes veracruzanas que se destacan… GERARDO HALLAT disfrutando el verano, saludos a su esposa JESSICA CORIA DE HALLAT quien corrió el maratón de Chicago hace algún tiempo…

Gral. Miguel Zavala Jiménez, (muchos festejos de cumpleaños)…

Fernando y Begoña Ballester de Padilla con Amanda Padilla Ballester, (bonita familia veracruzana)…

Viviana Lorenzo, (engalanando El Dictamen)…

OMAR GONZÁLEZ JORGE quedó impactado con la belleza de BRENDA ROJAS, en la doto se les vio muy juntitos… VICENTE FOX renunció a su seguridad que le ofrecía la SEDENA y a partir de este 1 de agosto el ex presidente FOX se hará cargo de su propia seguridad… Retornaron de sus vacaciones PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, disfrutaron el caribe mexicano, hasta aprovecharon para quitar el sargazo… Un saludo especial a la DRA. ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, una podóloga colombiana muy profesional… MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA destacándose por su profesionalismo y entrega en el ayuntamiento porteño… El alcalde boqueño HUMBERTO ALONSO MORELLI recibió reconocimiento de la unión ganadera zona centro…. La Reina del Carnaval de VERACRUZ 2019 ILSE RIANDE luciendo cuerpazo escultural… DIMASUR está en los CHOCHOLAZOS… REBECA CARMONA DE RUIZ, distinguida dama rotaria, cumplió años y lo celebró en familia en REFORMA MARKET… Saludos a MAX TREJO hasta España… TOMÁS BUSTOS JR muy preparado… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, rumbo a los 121 años, y ahora sí, ADIÓS…

Gerardo Hallat, (en el mar la vida es más sabrosa)…

Omar González Jorge y Brenda Rojas, (excelentes amigos)…