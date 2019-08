Llega Jesucristo Superestrella El Musical a Veracruz

El futuro prometido nunca llegó, la tierra cada vez está más seca, hay poca agua, el alimento se ha terminado. Todos viven gobernados por el caos. El poder radica en unos cuantos que controlan la comuna. Pero no todo está perdido, se escucha hablar de un grupo que se opone a la opresión.

En concurrida rueda de prensa se dio a conocer la próxima presentación de Jesucristo Superestrella El Musical, con una producción veracruzana de más de 20 actores en escena, músicos en vivo y la magnífica historia de un musical clásico que este año celebra su 50 aniversario.

El actor Jairo Xavier comentó: “Es un proyecto que tuvo su estreno en abril y ahorita estamos repitiendo el 17 de agosto en Veracruz, y el 22 de septiembre en Xalapa, próximamente Córdoba; estamos realizando una pequeña gira por primera vez con músicos en vivo, es una producción totalmente veracruzana”.

Acerca del elenco dijo: “Es un elenco totalmente multidisciplinario, y esto se debe a la dirección escénica de Juan Pablo Solano, en la cuestión coreográfica tenemos a la maestra Daniela Ortiz, también bailarina, en la producción a Juan Herrera, y como director musical Ángel Bolaños, entre los actores está el maestro Eugenio Bueno como Caifás, creo que hay muchas personas dentro del elenco conocidas en el puerto de Veracruz”.

Siendo Veracruz una de las plazas más difíciles para eventos en la república, el actor que representa a Jesús expresó: “Sí existe el interés por parte de la población para estas producciones, la gente lo pide y aparte se lo merece, es muy importante tener abierta esta ventana hacia al arte, la cultura, y más en el teatro musical que apenas tiene unos cuatro años que se ha fortalecido con compañías independientes, y sin duda es un gran esfuerzo de producción; y más lo que nosotros estamos haciendo con músicos en vivo, un ejemplo claro es la infraestructura para mantener una temporada completa que aún no se tiene en Veracruz, por ejemplo la microfonía, la tenemos que traer de fuera porque aquí no la hay, no es tan fácil que alguien tenga 25 diademas que se necesitan para el teatro musical, más aparte los instrumentos, estamos hablando de una consola mínimo de 60 canales, pero poco a poco se está dando, se está gestando y estamos creciendo, porque ya existe la necesidad”.

Es importante mencionar que cada acto durará alrededor de 45 minutos, estamos hablando alrededor de dos horas con intermedio incluido.

Por su parte la Coreógrafa y Directora de la Escuela Cubana de Ballet Daniela Ortiz compartió cómo surgió la oportunidad de participar en este proyecto: “La danza no está ajena al teatro, la danza nació por rituales y ceremonias hacia nuestros Dioses, y el teatro nace de esas celebraciones, de la comedia y la tragedia, hace años se me dio la oportunidad de incursionar en la obra Footloose, en mi vida como bailarina debutante, por eso cuando me invitaron dije sí, me convenció de inmediato el proyecto”.

También dijo que se podrá ver coreográficamente en escena: “La coreografía como se había propuesto post apocalíptica, nos llevó más o menos 7 meses de trabajo, los nuevos integrantes están haciendo en realidad un gran trabajo, y la los pasos están inspirados en la danza contemporánea, ese jazz técnico que ya poco vemos, ese jazz que nacía de la danza clásica, esas manos abiertas, sin duda es una obra hecha con mucho amor, y nos ha llevado mucho tiempo”.

No olviden que serán dos funciones, 5 y 8 de la noche en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios el 17 de agosto, y el 22 de septiembre en Xalapa en el teatro IMAC, 4 y 7 de la noche, con un costo de 150 pesos en las taquillas de los recintos y en boletopolis.com