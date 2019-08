¿Cómo les va mis amigos JUVEniles? Espero se encuentren de maravilla. Ya encaminados a celebrar nuestro séptimo aniversario, ¿parece increíble no? Los invito a que no se desprendan de esta sección y arranquémonos de una vez. Iniciamos este fin de semana felicitando a nuestra querida amiga Mafer Caram, quien en días pasados celebró un año más de vida, organizando una cena en exclusiva con sus amigos más allegados, muchas felicidades. El que no deja de arrancarle suspiros a todas las jóvenes solteras del puerto es uno de los RPs consentidos y que vemos cada fin de semana en el antro, me refiero a Sebastián Canales, quien nos acompaña este fin en la JUVE. Felicidades para nuestro amigo y lector José Martínez, quien no deja de compartir en las redes sociales lo mucho que disfruta su nuevo empleo en Guadalajara, aunque él, por cuestiones laborales, ya radicaba allá, pero ahora lo vemos saltar todos los días con turistas en paracaídas. La que también nos engalana esta semana es Pahola Molina, saludos guapa.

Estefi Orozco, Erika Landa, Mafer Caram y Marigel Audirac, (la pasaron de lujo en el festejo de Mafer). Foto Pepe Risk/Colaborador

Luis Pérez y Karla Caram, (estrenando noviazgo, enhorabuena). Foto Pepe Risk/Colaborador

Sebastián Canales, (de los RPs más cotizados). Foto Pepe Risk/Colaborador

Pahola Molina, (guapísima como siempre). Foto Pepe Risk/Colaborador

Luis Grappa, (merecidas vacaciones por Cuba). Foto Pepe Risk/Colaborador

Rolando Reyes y Cristell Ralero, (disfrutando de buenos momentos en familia). Foto Pepe Risk/Colaborador

El que está disfrutando de su viaje es Luis Grappa, quien por cierto tiene rato que no vemos, pero por ahora está disfrutando de Cuba. Cristell Ralero y Rolando Reyes disfrutando también de su etapa como papás, saludos para esta bonita familia. Feliz cumpleaños le deseo a Yamileth Herrera, quien en días pasados celebró un año más de vida rodeada de su familia, esposo, pequeño y amigos, en la foto con su esposo Albino Domínguez y el pequeño Alex. Gerardo Rosas también aprovechando una escapada por Europa, pero no se pierde la sección. Naomy Beyrut no se pierde la sección todos los viernes. Siempre motivando a todos sus seguidores Rafa Bulbarella a no dejar el gym, debe volverse un hábito. Otra que también celebró un año más de vida es Shanty Evans, no dudamos que la pasaste de lujo como se debe.

Albino Domínguez y Yamileth Herrera, (celebraron 1 año más de vida de Yamileth, en la foto con su pequeño Alex). Foto Pepe Risk/Colaborador

Gerardo Rosas, (aprovecha cada que puede para darse una escapada). Foto Pepe Risk/Colaborador

Naomy Beyrut, (no se pierde la sección todos los viernes). Foto Pepe Risk/Colaborador

Rafa Bulbarella, (luciendo tremendo cuerpazo y motivando a sus seguidores). Foto Pepe Risk/Colaborador

Shanty Evans y Claudia Gómez, (feliz cumple le deseamos a Shanty). Foto Pepe Risk/Colaborador

Mariana Ibáñez, Andrea García, Janet Vázquez y Jackie Gutiérrez, (deciden pasarla de lo mejor). Foto Pepe Risk/Colaborador

Para cerrar esta edición, nos acompañan Mariana Ibáñez, Andrea García, Janet Vázquez y Jacki Gutiérrez, las chicas guapas se ven todos los fines. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana con las notas más destacadas.