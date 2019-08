¡Qué tal mi gente bonita! Es un placer estar en contacto con todos ustedes. Se acabó la famosa canícula y las vacaciones de verano pasaron como en un rayo, pero bueno, aquí no se distingue tanto porque el calor sigue en todo su esplendor. Ya que todos regresaron a sus actividades, se alinean los eventos sociales. Los invito a que no se desprendan de la sección e iniciamos saludando a Oscar Diez quien cada que puede se da una escapada al puerto, pero también no deja de arrancarle suspiros a todas las jovencitas solteras. Fuerte abrazo para Merix Peña, quien aunque no ganó recientemente en un concurso en redes sociales la energía y alegría que la caracteriza no podía faltar, siempre con una sonrisa alegrando a todos sus seguidores de las redes sociales. La que nos acompaña esta semana en la JUVE es Vianey Placeres, quien también no deja pasar oportunidad de continuar ejercitándose y como se dice por ahí, no es una actividad es una rutina que se vuelve diaria, felicidades porque motiva a todos sus amigos.

La que no deja de arrancarle suspiros a todos los solteros es Laura Zárate, a quien por cierto ya teníamos rato de no ver. Creciendo rápidamente Regina Cantú, hija de Nasla Nayen y Emilio Cantú, en la foto con su papá, el parecido es increíble. Al que Cupido lo flechó pero con una buena dosis es a Brandon Uscanga y es que anda derrochando miel por todos lados, así como en sus redes sociales, estrenando noviazgo. Janeth Nayen y Angy Franco los invitan a checar la JUVE todos los fines de semana. El #tbt de la semana se lo dedicamos a Carlos Zamora, Adrián Diez y Eder Gómez. Saludos para nuestro amigo Miguel Peña quien también disfruta al máximo los calores de los últimos días de Verano. Tey Lagos siempre guapísima y muy en onda compartiendo paisajes de lujo. Súper enamorados y siempre juntos en todos los eventos sociales encontramos a Pipe Lara y Paty García, muy enamorados. Néstor Garza, a pesar de radicar en la ciudad de Monterrey, también cada que puede no se le escapa la JUVE. Por esta semanita fue todo, pero nos leemos la próxima con las notas más destacadas.

