Desde el Mirador Canadiense

MYRNA NAZZOURI VINO A CUMPLIR CON SU MISION DIVINA

En graduación de bachilleres de la UVM: Lic. Adriana Martínez, Profa. Nancy Segura, L.A.E. Román Cuevas Segura y L.A.E. Mary Carmen Morales Tejera que recibió felicitaciones por la graduación de su hija Natalia y por su cumpleaños. Foto Galaxia/El Dictamen

Como parte de los mini reportajes que a veces tratamos de realizar extractando investigaciones y conocimientos para iniciar esta columna, con el propósito de compartir con nuestros lectores vivencias y experiencias que atraen nuestro interés transcribiremos una muy especial ya que trata del testimonio que a nivel mundial está proyectando una mujer conocida como Myrna Nazzoury quien asegura que ha presenciado cinco veces, desde 1982, la aparición de la Virgen en la terraza de su casa cercana a un río, en Soufanieh, un suburbio de Damasco, en Siria… La primera vez ella corrió asustada y fue hasta su segunda aparición que escuchó el primer mensaje en árabe en el que pedía prodigar fe y amor… En su tercera la Virgen lloraba y con palabras en dialecto árabe, hablaba de ayudar a otros no donar dinero o construir una iglesia sin voltear a ver a quien le implora. En febrero de 1983, fue su cuarta aparición y tercer mensaje dijo “Dios sálvame, ilumina con tu Espíritu Santo mi vida para que no sienta miedo de nada”…

TRAS UNA LUZ INTENSA, VIÓ LLEGAR A LA VIRGEN A SU CASA EN SOUFANIEH Y SE ASUSTÓ

Myrna Nazzur asistió a la misa de la asunción de la Virgen María, en la Catedral de la Transfiguración, de Markan, Ontario, como parte de la misión que le fue encomendada por la Virgen quien se ha aparecido a ella cinco veces desde 1982 en dicho lugar. Foto Galaxia/El Dictamen

Nacida en 1964 como Mary Kourbet Al Akhras, se casó con Nicolás Nazzoury seis meses antes del maravilloso acontecimiento; la Virgen aparece -nos dicen- cerca de la casa de Myrna, en la rama de un árbol de Eucalipto, a la orilla de un río; un globo de luz apareció primero, después una luz azul intensa que se esfuma y aparece ella sentada en la rama y se para y camina hacia la terraza de la casa atravesando la reja de hierro lo que ningún cuerpo podría hacer… Vestida de blanco en su hombro derecho un chal, sosteniendo en su mano derecha un rosario de cristal, no se veían sus pies. Dijo su mensaje inaudible para los demás a Myrna y ella lo repitió lentamente al final de su visión, al final la Virgen retorna al eucalipto y desparece primero y luego el globo. El Padre Joseph Malouli sacerdote Lazarista de Damasco de la congregación de Misioneros, reconocido por su integridad y su manera estricta de actuar por miles de estudiantes que formó fue un privilegiado testigo desde las primeras apariciones y los signos manifestados en Soufanieh; con gran fe transcribió todo lo sucedido en la casa de Myrna la que prácticamente nunca dejó e hizo un imparcial análisis de los sucesos y fue guía espiritual de ella hasta su muerte en el año 2000…

ESTRICTOS RELIGIOSOS HAN DOCUMENTADO SUS VISIONES, MENSAJES Y ESTIGMAS DOLOROSOS

La cúpula de la Catedral de la Transfiguración, ubicada en Markam, donde domina la imagen de Jesucristo y continúa al altar mayor donde se encuentra la imagen de la Virgen María realizada por diminutos mosaicos dorados. Foto Galaxia/El Dictamen

Myrna en esos años ha tenido los estigmas del doloroso camino de Jesús a la crucifixión y también ocasiones en que se extasía, pierde la conciencia y dice haber oído la voz de Jesús y sus mensajes pero nunca su rostro, como ha visto a la Virgen conocida como Nuestra Señora de Soufanieh por miles de visitantes que arriban a la casa siempre abierta para todos los que llegan fervorosos a rezar. También cuando Myrna ha viajado para cumplir con la misión que le fue encomendada de llevar su palabra para que se unifiquen las iglesias cristianas y se unan las familias, y para hablar de la Virgen en otros países ha brotado de sus manos aceite como signo de purificación y abundancia, por eso es usado en los bautismos y para atender a los moribundos, han atestiguado esto en ciudades de Syria, Líbano, Jordania, Canadá, Alemania, Bélgica, Egipto, Australia, Bélgica, Holanda, España, Portugal, Suiza, Italia y Austria. Las experiencias dolorosas han ocurrido en jueves santo y un viernes santo también, fue la última en abril 17 de 2014.

CONOCIDOS RELIGIOSOS HAN PRESENCIADO Y ATESTIGUAN SUS ÉXTASIS Y ESTIGMAS

La generación de maestras de primaria que egresaron de la Normal La Paz hace cincuenta nos en una gráfica para recordar acompañadas de su Directora la maestra Estela Martín del Campo. Foto Galaxia/El Dictamen

Esperando que algo sucediera ese jueves santo se reunieron en Soufanieh conocidos religiosos del país, los padres Paul Fadel, Adel Theodore Khoury y Elías Sahlaouri, el sacerdote francés Joseph Besnier, el canadiense Louis Rene Gagnon y muchos otros especialistas, así como importantes medios de comunicación. Muy temprano Myrna empezó con dolores y fue a su recamara, donde se fueron incrementando, y extasiada dijo “La herida de mi corazón es suficiente” empezando a salir unos hilos de sangre de una herida de su frente manchando su blusa. Tuvo una herida profunda en el costado y aconsejaron al esposo que la llevara a un hospital pero él dijo que quien le había abierto esas heridas las cerraría, y así fue, poco después no tenía ni siquiera una marca de ellas. Myrna bajo esas circunstancias no veía nada, pero sin embargo oyó la voz de Jesús remarcando que era una última indicación la unificación de las iglesias cristianas porque hay un solo Dios y para todas es el mismo; la unificación en la fecha de la pascua, y la unidad en las familias

JESÚS LE PIDIÓ LLEVAR AL MUNDO SU MENSAJE DE AMOR Y FORTALEZA PARA NO PERDER VALORES

El grupo de las Olímpicas encabezado por las maestras Silvia Ramírez, Cecy Lara, Isabel Vera, María Elena Maza y Maribel Lira se reunió para ultimar detalles de la celebración del aniversario de oro de su graduación. Foto Galaxia/El Dictamen

Dijo también en su mensaje que cada uno de nosotros retornemos al hogar mirando el horizonte y llevándolo en su corazón porque de ahí emergerá la nueva luz ya que actualmente estamos seducidos por el materialismo, la sensualidad y la fama y hemos perdido muchos de nuestros valores; que debemos sostener con exactitud nuestra identidad y no perder nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestra fe. Arribamos a las siete de la noche a la Catedral de la Transfiguración, donde fue celebrada la misa en honor de la Virgen María por el día de su asunción, y la escuchamos con un recogimiento especial, subrayado por el emotivo grupo coral que sigue el rito griego. Al terminar escuchamos la exposición emocionada de Myrna que vino nuevamente a Toronto donde estuvo ya igual que en Montreal y Quebec, y aunque fue en árabe pudimos entender gracias a la traducción de nuestro hijo Jean Nasser. Cuando terminó, la misma la gente que lleno la Catedral hizo fila para saludarla y ella sin signos de cansancio, alterno con todos y amplio algunas de sus vivencias con la sencillez que la caracteriza. Retornamos a casa casi a la media noche pero con una hermosa sensación de paz y armonía espiritual que nos comentaron se siente en el ambiente de Soufanieh, donde han arribado no solo cristianos sino hasta algunos musulmanes…

CINCUENTA ANIVERSARIO CELEBRAN MAESTRAS EGRESADAS DE LA NORMAL LA PAZ

Muy concurrida fue la celebración del aniversario del Club de Escritoras “Gemma Odila Garzón Arcos”, en conocido restaurante. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Y bueno ahora volviendo los ojos al terruño, comentaremos que nos complace que el alegre grupo de jovencitas que ingresó a la Normal La Paz hace cincuenta años, con el propósito de convertirse en maestras de educación primaria, hayan llegado a su aniversario de oro y lo celebren con mucho entusiasmo el fin de semana próximo, emocionadas recordaron en su última reunión para afinar detalles de la conmemoración, que precisamente el 5 de agosto de ese año recibieron sus diplomas de graduación, comentarán sin duda durante esta esperada convivencia muchas experiencias de sus anos escolares y también intercambiarán vivencias de su ejercicio profesional en distintas escuelas tanto de esta ciudad como de otros lugares; tienen programado para el jueves 29 una comida de bienvenida a las compañeras que viven fuera del puerto, el día 30 misa de acción de gracias en la capilla del Colegio La Paz, paseo en Turibus, por el centro histórico y el malecón, y cena de gala en el Emporio, culminando la celebración el sábado 31 con una comida de gala en el Balajú…

ANIVERSARIO CELEBRO EL CLUB DE ESCRITORAS “GEMMA ODILA GARZÓN ARCOS”

Ricarda Méndez concurrió a la fiesta que sus hijos y un grupo de amigas le organizaron con motivo de su cumpleaños. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Aniversario también con sello de varias décadas celebró el Club de Escritoras de Veracruz integrado por varias damas amantes de las letras que gustosas e iniciaron en el hermoso campo de la escritura transcribiendo sus vivencias, su óptica de la naturaleza, de la familia, de los grandes hechos históricos y de los sencillos paisajes bucólicos. Nosotros estuvimos en una de sus sesiones de antaño en la casa de María Luisa Melo de Remes, ubicada en el bulevar Ávila Camacho, a la que asistió como invitada de honor Nety Gutiérrez de Tapia Camacho, pianista concertista, amante de la literatura y esposa del entonces Alcalde Manlio Fabio Tapia Camacho. Invitadas también alternamos encantadas con varias de ellas y con algunas trabamos larga amistad. Posteriormente el club fue nombrado Club de Escritoras “Gemma Odila Garzón Arcos” en honor de una de sus más distinguidas socias y excelente poeta, y ha continuado su ejercicio cultural reforzado por magníficos programas que han sostenido las socias actuales encabezadas por su activa presidenta la ingeniera Coquis Cárdenas de Hernández. Actualmente tiene una larga membresía que se reunió feliz para la celebración y desarrollo en la misma un emotivo programa poético tanto en prosa como en verso…

ANA LAURA RECIBIÓ DIPLOMA DE GRADUACIÓN DE MEDICINA DE LA UCC Compartimos el legítimo orgullo de la querida amiga médico oftalmóloga Lupita Gallardo quien se ha distinguido siempre por su entusiasmo para participar y organizar acontecimientos y celebraciones científicas, fue presidenta del Colegio de Oftalmólogos hace varios años y desarrollo siempre programas de mejoramiento profesional junto con su hermana también oftalmóloga y tempranamente fallecida hace algún tiempo; ahora su nieta Diana Laura Vera Gallardo acaba de terminar su carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Cristóbal Colon; sin duda seguirá los pasos de su abuela contagiada por el entusiasmo y amor con que ha desarrollado su ejercicio, así que felicitaciones para ambas tanto la nueva medico Diana Laura como la abuela Lupita, las dos orgullosamente del género femenino…

CAMBIO DE ALMANAQUE HARÁ MAÑANA EL JOVEN ABOGADO JUAN MORENO SÁNCHEZ

La doctora Patricia Denis de Hermida con sus guapos hijos Ivanna, en carrera universitaria, y el L.A.E. Marco Antonio Valle Denis. Foto Galaxia/El Dictamen

Enviamos cariñosas felicitaciones al joven amigo Juan Moreno Sánchez licenciado en Derecho y en Ciencias Penales con múltiples estudios de postgrado y reconocimientos nacionales y en el extranjero, ya que hará cambio de almanaque particular mañana. Como su base es la Capital de la República, posiblemente la celebración sea en este puerto, al lado de su mamá la querida amiga Tere Sánchez de Moreno pero hasta el domingo próximo por su ejercicio que realiza en diversos lugares del país como miembro de importante Instituto de Ciencias Penales. Presente también, aunque espiritualmente, estará su papá el inolvidable amigo Declamador y Poeta Juan Moreno Hernández quien siempre estuvo muy orgulloso de su hijo y ahora no podrá estar ausente en tan especial día. Los recuerdos estarán a la mesa también en el festejo especial…

UN ABRAZO SOLIDARIO PARA PEDRO Y GLORITA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Diana Laura Vera Gallardo confirmó que la belleza femenina está enlazada a la ciencia, esto en su graduación de la carrera de Medicina en la UCC, siguiendo los pasos de su abuela la doctora Lupita Gallardo. Foto Galaxia/El Dictamen

Y como el espacio de que disponemos se agota, nos despedimos deseando una grata semana para todos nuestros lectores y amigos y enviando un abrazo estrecho y solidario a Pedro y Glorita Fernández Martínez por la inexorable marcha de su amado padre el ingeniero Pedro Fernández Diez a quien conocimos y estimamos desde los años preparatorianos, ya que estaba solo un año adelante de nosotros, sin duda no soportaba la ausencia de su amada esposa Gloria de quien siempre platicaba con el amor que los unió siempre; oramos porque la doble ausencia no doblegue a sus hijos especialmente a Glorita que vivía con él, y recuerden los días de sol y las felices experiencias vividas con ellos que ahora juntos caminan al encuentro de Dios como caminaron en los encuentros espirituales de los grupos de oración a los que pertenecieron; hasta ahora el abrazo porque lamentablemente no supimos la triste nueva hasta ahora…

