Diseño de Imagen

La religión y la vestimenta, ¿multar por la manera de vestir?

Por: Yazmín Zúñiga

¿Es correcto usar una prenda o accesorio que esté prohibido por la ley, pero que tu religión o tus creencias así te lo indiquen?… Recientemente en Holanda se aprobó una norma que prohíbe el uso de cualquier objeto o prenda que impida mostrar el rostro de una persona en espacios públicos, como es el caso de los pasamontañas y las máscaras, pero también incluye el uso del Burka y el Niqab. ¿La finalidad?, mantener la seguridad del país, evitando que individuos puedan abusar y ocultarse detrás de estos objetos, permaneciendo en el anonimato. Sin embargo, en Holanda y en toda Europa, existen muchas mujeres musulmanas que, de acuerdo a sus creencias religiosas, deben portar las prendas mencionadas, o bien, gustan de hacerlo. ¿Cómo identificamos estas prendas? El Burka es el velo que cubre en su totalidad el rostro de las mujeres, teniendo una rejilla para que puedan ver, pero las demás personas no podemos identificar quién está debajo de él. También encontramos el Niqab, que únicamente deja al descubierto el área de los ojos. Por otro lado existen el Hijab y la Shayla, son menos restrictivos y aunque cubren el cabello es posible ver la cara de quien los porta (estos sí están permitidos). Es aquí donde nos podemos preguntar: ¿Qué pasa con los derechos de las personas para ser libres de usar lo que deseen y mejor les parezca? ¿Acaso este tipo de medidas restringe sus libertades?

Situándonos en un contexto aún más delicado, en plena era del feminismo: ¿Apoyar el uso de estas dos prendas es sinónimo de favorecer la opresión y la sumisión?, ¿o podría interpretarse como una muestra de rebeldía ante la identidad de la mujer musulmana en el mundo occidental? Complejo tener la respuesta correcta sin ahondar en el tema y analizar las premisas de cada postura.

La realidad es que la imagen personal de cualquier individuo debería ser decisión propia. Los Consultores de Imagen sabemos que toda propuesta de vestimenta debe ser fiel a la esencia de la persona pero es muy importante tomar en cuenta el contexto donde decida desarrollarse, ya que habitamos en una sociedad siempre en búsqueda de una convivencia plena y positiva. Entonces, ¿dónde termina este derecho a vestir lo que uno desee? Cuando llega a afectar la vida de terceros, o más bien, la estabilidad de una sociedad que funciona. ¿En qué sentido?

Con la inmigración que se vive en países europeos, algunas personas no tienen interés en adaptarse al estilo de vida del nuevo territorio, trayendo consigo costumbres no propias del lugar al que llegan, buscando imposición y tachando de un comportamiento discriminatorio a quien no las acepte. Muchos otros encuentran un punto medio, sin llegar a quebrantar la ley ni desechar sus creencias religiosas, al contrario, entienden que se trata de un proceso de adaptación y que en el camino deberán estar abiertos a muchos cambios.

Lo importante aquí es recordar que este tipo de medidas se realizan con fines de seguridad, pero será tarea difícil separar ese tema de la libertad de religión y expresión, sobre todo cuando se ha sido permisivo durante muchos años sin pensar en los riesgos que ciertas costumbres podrían traer consigo. ¿Cuál es tu opinión? ¡Nos leemos el próximo viernes!

