Crítica: MI AMIGO ENZO

⭐️⭐️⭐️⭐️

Por: Mario E. Durán/Cinéfilos

Será por la nostalgia reciente de los últimos días, pero algo me decía que debía ver esta película, y es que lejos de saber a lo que vamos (porque la lágrima está garantizada), hace un bien al corazón historias como estas, llenas de bondad y que resultan encantadoras para toda la familia.

A través del vínculo que tiene con su dueño Denny, un piloto de carreras que aspira llegar a la Fórmula Uno, el perro Enzo ha podido obtener un entendimiento formidable de la condición humana e intuye que las técnicas que se necesitan en la pista de carreras también pueden aplicarse para navegar de manera exitosa el trayecto de la vida, esto también obtenido de las largas horas en que disfruta de la televisión.

La película sigue a Denny y a los amores de su vida: Eve, su esposa, Zoe, su pequeña hija, y, finalmente, Enzo, su mejor y verdadero amigo en un mar de momentos que van de la alegría a la tristeza, de la aventura a la desesperación, del amor a la enorme emoción de saber que aun cuando todo esté perdido, siempre existe una esperanza, que en este caso, viene cortesía de un canino a quien conocemos desde su infancia hasta su edad adulta (viviendo también sus propios achaques).

Si de por sí con “Marley y yo” ya nos hicieron llorar a mares, aquí el director Simon Curtis, quien cuenta con una amplia carrera en la dirección de series y películas, no escatima en la proyección de sentimientos y logra atraparnos por completo al sentirnos identificados con la historia desde el primer minuto, la cual se encuentra basada en la novela de Garth Stein “The Art of Racing in the Rain” a la cual bautizaron en Latinoamérica como “Mi amigo Enzo”.

Todo en la cinta parte del punto de vista del perro, quien realiza una narración de los momentos que necesita dejar encapsulados para el día de mañana en que falte, ya que los considera totalmente valiosos, en especial desde aquel momento en que su dueño, interpretado por Milo Ventimiglia, lo elige dentro de la camada de cachorros que atrapan su atención; es así como comienza su vida de amistad fuerte en la que se van sumando más personajes a los que el perro considera como parte de su vida: La novia y después esposa de su dueño interpretada por una excelente Amanda Seyfried (con quien nos llevamos el lado triste de la historia), además de su pequeña hija y los padres de esta, con quienes Denny sufrirá una vez que su vida presente un cambio radical, pasando de los tiempos felices a los difíciles.

Como tal la personalidad y el carisma de Enzo en verdad agrada, viviendo con él varias experiencias que en sí no podrán resultar novedosas para las audiencias que sean fans de este tipo de tramas, ya que la historia podría resultarles familiar a otras, pero la química entre el elenco y los problemas familiares que salen a flote, harán que disfrutes la cinta, claro, permitiéndote llorar en varios momentos.

