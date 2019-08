Chochol Jarocho 

¡QUÉ tal! ¿Cómo están mis amigos CHOCHOLEROS? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, les recomiendo visitar en el Facebook EL DICTAMEN SOCIALES, ahora sí vámonos con los clásicos CHOCHOLAZOS y les diré que ayer jugó el TIBU, esperemos no lo hayan acuchillado otra vez, una tristeza lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, en específico con el TIBURÓN, equipo con mucha historia y tradición, en donde el arbitraje ha sido nefasto y en contra del equipo escualo, la consigna es fregar al TIBURÓN, la consigna de la federación es desaparecer a un equipo que a pesar de todos los obstáculos o piedras que le han puesto está de pie y sin dudarlo saldrá de todos sus problemas, sigamos apoyando al TIBU; el jugador número 12 es importantísimo en el éxito de un equipo… Va nuestro pésame para la familia NUÑEZ HOMS por el fallecimiento de su mami DOÑA ELOÍSA HOMS ÁLVAREZ, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, en especial a MARIEL, GABY y JUAN JOSÉ NUÑEZ HOMS, descanse en Paz DOÑA LICHA, como la conocimos en la famosa reunión de los martes en donde participaba mi mami, fueron grandes amigas y ya están en el cielo junto con TERE MAROÑO DE GIL…

Cecy García de Sansores con Rociío, Ivette, Beatriz y Lety Sansores García, (bonita familia)…

Norma Reyna Camacho con Paulina, María José y Mariana Rodríguez Reyna, (disfrutando vacaciones por Acapulco)…

Bonita foto desde la madre patria nos encontramos con CECY GARCÍA DE SANSORES en compañía de sus cuatro herederas encabezadas por ROCÍO, IVETTE, BEATRIZ y LETY SANSORES GARCÍA… Una muy agradable sorpresa descubrir las delicias del Chef JOSUE en el restaurante RON&SONG, todo delicioso, se los recomiendo… Un gustazo ver de lejos en El Gaucho a TOTI y CARMINA DOMÍNGUEZ DE RUIZ, con ellos DOÑA ELIA MARTÍNEZ DE RUIZ y amigos, por ahí llegaron KIKO y ROBY CHÁZARO MABARAK, así como MARÍA ROSA CHÁZARO ACOSTA, saludos a su mami… El domingo 8 de septiembre TODO MUNDO SALVANDO VIDAS, carrera a beneficio de la CRUZ ROJA MEXICANA delegación Veracruz, inscríbanse… El jueves 5 de septiembre en el teatro FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS la premier de la película “LA CONDESA de MALIBRÁ”, una producción de nuestro amigo ISIDRO LAISEQUILLA, enhorabuena… Feliz cumpleaños para ROGERIO PANO REBOLLEDO, lo festejamos ayer con comida en Asadero 100 de El Dorado… NORMA REYNA CAMACHO de fiesta por Acapulco con sus tres hijas MARÍA JOSÉ, PAULINA y MARIANA RODRÍGUEZ REYNA, aprovecharon las playas y el sol guerrerense para vacacionar…

Kerem Juárez Happuc, (siempre bellísima disfrutando la vida)…

Pepe Salvatori Arjona y Güicho De La Fuente Mange, (galanazos veracruzanos)…

Por el DILIGENCIAS comiendo JESÚS SOTO, buen amigo el abogado, así como TAVO SOUSA RODRÍGUEZ, ya está preparando los puros por la próxima llegada de su primogénito, no lo dejó pagar su suegro LUDIVINO REDONDO, por ahí DANY MARTÍN LOIS con MANOLO el pájaro VARELA haciendo negocios… Un gustazo saludar a GELY BARRUTIETA desde Guadalajara al CHOCHOL veracruzano, sólo estuvo de visita relámpago… KEREM JUÁREZ HAPPUC guapísima, se dejó ver unos días por el puerto jarocho… DIMASUR realizando importantes eventos en Veracruz y alrededores con su marca Estrella JOHN DEERE… Tres de los galanes más cotizados son JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ, PEPE SALVATORI ARJONA y GUICHO DE LA FUENTE MANGE, amiguísimos inseparables, les mandamos saludos… Un saludo para el DR. ROMÁN y su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, felices como abuelos, su nieta ROMINA BONILLA GARZÓN encantadora como su mami y madrina, saludos a ROMINA GARZÓN DE BONILLA y PAULINA PEÑA PRETELIN…

Romina Garzón de Bonilla, Romina Bonilla Garzón y Paulina Peña Pretelin, (linduras en El Dictamen)…

Roberto Pujula y Daniela Fuente Moreno, (enamoradísimos)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro reportero gráfico RICARDO OLMOS, exclusivo del CHOCHOL… ROBERTO PUJULA y DANY FUENTE MORENO enamoradísimos, un gusto saludarlos… TRESILLO CAFÉ una delicia, si no me cree compruébelo en la torre RUMA en Costa de Oro… El DR. ALBERTO CHANTIRI y ALEJANDRA LEYVA cenando delicioso en RON&SONG… ESTEFANÍA MARTÍN LOIS como siempre linda y encantadora disfrutando vacaciones después de tanto estudio… MANOLO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA, feliz matrimonio que se les ve siempre juntos, un saludo para BRUNO y GALA… ISOLINO y GABY DEL PUERTO DE FERNÁNDEZ conociendo nuestra linda y pintoresca República Mexicana, despidieron a su hija SARITA que ya está estudiando en la madre patria… GERARDO GÓMEZ BARQUÍN y ADRIANA COS MALPICA DE GÓMEZ festejaron su aniversario 31 de estar juntos, pareja muy querida en esta zona conurbada; un saludo afectuoso para RAMÓN y CHARITO BARQUÍN DE GÓMEZ, así como PACO y CARMELITA MALPICA DE COS… FERNANDA CANCINO GÁNDARA y FERNANDO CASAS un feliz noviazgo, cumplieron ya 5 años de esta bonita relación, desde aquí les deseamos muchos más y no dudemos que muy pronto nos den la sorpresa de unirse en matrimonio…

Alberto Chantiri y Alejandra Leyva, (disfrutando el puerto)…

Estefanía Martín Lois, Julia Antonella y Estivaliz García, (disfrutando el verano)…

Cené y disfruté de vinos en compañía de los abogados RODOLFO REUS y PACO ZEA, conductor del noticiero matutino de IMÁGEN TELEVISIÓN… HUGO y MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK, felices y enamorados, saludos para sus herederos HUGUITO y EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ, encantadores los bebés… Urge ya comidita en el famoso restaurante EL BAYO, esos langostinos que solo DON MARIO VERA los prepara en exclusiva para el CHOCHOL y acompañantes, saludos a ISNA RAMÍREZ DE VERA, así como a sus hijos MARIO y MATEO; saludos a MANOLO y JESSICA GARCÍA DE REYNAUD, así como al matador LUS y su esposa LIZ RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ, están radicando en Monterrey y tienen tres herederos… 29 de septiembre el CASTING-PRESELECCIÓN de MxU VERACRUZ 2019 en las instalaciones del GHD a las 12 horas, la gran final en el mes de noviembre… MIRIAM CARBALLO guapísima, me la encontré comiendo antojitos en LAS ANITAS, saludos a su galanazo ALDO BLANQUERO… En grande el cumpleaños “SIN CUENTA” de GELY LÓPEZ DE RIVERA, el fiestón se realizó en el salón de eventos BARLOVENTO, gran cantidad de amigas presentes, todas las amigas de GELY estuvieron presentes, el día de ayer en EL DICTAMEN usted vio la reseña CHOCHOLERA, por lo que solo nos resta felicitar a GELY y desearle que cumpla muchos años más…

Manolo y Alina Fernández de Santa Paula, (más enamorados que nunca)…

Gerardo y Adriana Cos de Gómez, (feliz aniversario de casados)…

Una tristeza lo que está sucediendo en materia de MEDICAMENTOS en hospitales de nuestro país , increíble lo que sigue pasando en nuestro país, la agresión a nuestro EJÉRCITO MEXICANO es una constante, hasta cuándo seguirán estas VEJACIONES y humillaciones que nos afectan, les recuerdo que el EJÉRCITO MEXICANO es responsable de la soberanía de la nación, CUIDADO con esas agresiones, hasta cuándo irán a aguantar nuestros soldados estas faltas de respeto, sé de muy buena fuente que los miembros de nuestro ejército están bien preparados para cualquier contingencia, pero les recuerdo que también son seres humanos y tienen sentimientos, en cualquier momento pueden repeler una agresión… PLACIDO DOMINGO ovacionado en AUSTRIA… ROSY URETA muy chambeadora, hay que ir por los chiles en nogada de El GAUCHO… Muchas felicidades para ALMA REBOLLEDO DE PANO, está cumpliendo años la mamá de nuestro amigo ROGERIO PANO REBOLLEDO… El desfile militar que se efectuó ayer por las principales calles de la ciudad fue presidido por el gobernador de VERACRUZ CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ y por el comandante de la primera región naval almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, con ellos el secretario de gobierno ERIC PATROCINIO CISNEROS BURGOS, este desfile militar es previo al desfile que se efectuará en la CDMX con motivo del 209 aniversario de nuestra independencia de MÉXICO, participaron cadetes de la HENM y del centro de formación y capacitación de la armada de MÉXICO…

Fernanda Cancino Gándara y Fernando Casas, (cinco años de feliz noviazgo)…

Nacho Gómez, Rodolfo Reus y Paco Zea, (en los eventos veracruzanos)…

Siguen las noches de museo, este sábado 31 de agosto será dedicada al CAP de fragata PEDRO SAINZ DE BARANDA y BORREYRO, las actividades comienzan a las 10 am en el Museo Naval México… Hoy cumplen años el rector de la UCC DR. JOSÉ MANUEL ASUN, el abogado y notario PEDRO GARCÍA PENSANDO lo festejará sin dudarlo con su novia MARIETTA y sus hijas; DÉBORA VIVES IÑIGUEZ estará de fiesta, ROGERIO PANO, ABEL VAQUEIRO y MICKEY MARIZ, además MIRANDA CUCURACHI GRAHAM, BAM BAM RAMÍREZ, EDUARDO VENEGAS, JOAQUÍN BASILIO PÉREZ y MINA MARTÍNEZ DE ANDERSON; sin faltar INGRID LETICIA RÍOS, ANA MARY GARCÍA TRUJILLO, TRIZIA AGUILAR y COSI AILLAUD; mañana lo cumplirán JOAQUÍN CANO, LUCY QUIROZ, EDUARDO FERIA, FLOR SILVA, MAGGY REYES y “El FOCO” RICARDO DÍAZ; el viernes ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, FLOR CAMPOS, RICHY MORA, WALTER PAOLELLA, ERIKA GUERRERO OLSEN, DARÍO CORTÉS, ROMÁN ACEVEDO, NITZIA CHAMA, el maestro de la lente JHONNY LÓPEZ, KAREN RICAÑO, mi prima MARÍA GÓMEZ, ROSALINDA MORA, GRISEL DE LA FUENTE, LINA VILLEGAS, GABRIEL MÉNDEZ, JAIR GARCÍA, ASTRID MORAGA, MARCELA MORENO y GABRIELA HARFUCH, el fin de semana el notario CÉSAR VALENTE MARÍN ORTEGA, MANOLO VARELA, ÁNGEL VIVEROS, JUAN MANUEL MUÑIZ, la psicóloga MARIEL ORTIZ y KARIM PALOMBA, a todos muchas felicidades…

María Eugenia Jiménez de Mabarak y Eugenia Mabarak Jiménez, (en el mar la vida es más sabrosa)…

Manolo y Jessica García de Reynaud con Mario e Isna Ramírez de Vera con ellos Luis y Liz Ramírez de Hernández, (excelentes amigos de quien esto escribe)…

Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 121 años, y ahora sí, ADIÓS…