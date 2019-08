Beauty Market

Tendencias en maquillaje actuales

Por: Brenda Vincent Pulido

¡Hola a todas! Revisando lo que llevamos del año y lo que falta, en lo que a maquillaje se refiere definitivamente las tendencias o lo que esta in como decimos en makeup es algo más sencillo, empezamos ya a disminuir dramatismo, y el maquillaje monocromático (un solo color de sombra), está tomando fuerza; lo vi mucho en color rosa (así muchas celebs lo están usando).

Tanto es el auge que marcas de belleza han creado paletas enteras de sombras de ojos en distintas tonalidades rosas, lo cual me encanta, yo tengo mi marca de maquillaje y ya caí en esta adicción en mis paletas siempre meto estos tonos y en las clases que doy siempre enseño algún maquillaje monocromático en rosa.

El color menta ufff, se ve súper, lo he visto en alfombras rojas en varias celebs y ¡wow, me encanta! Ya en mis clases doy un módulo de esta tendencia es ir bajándole a los negros para dar pie a otras tonalidades que estaban señaladas como out, y no, si las usas de manera adecuada y las combinas con un color de labios logrando armonía se ve súper. Eso sí, siempre una piel ligera humectada e iluminada.

Otro maquillaje que observé mucho es en tonos metálicos y ese es mi favorito, y en particular ya lo estoy usando en el 60% de mis clientas que vienen a maquillarse a mi estudio, tengo mi marca de metálicos y labiales cremosos en glitter que se ver súper sexys.

Estos colores metálicos en ojos me parece muy acertado gracias a su capacidad de atrapar luz y para fotos es el maquillaje ideal, yo cuando hago editorial cargo con un spray de brillo para el cuerpo y mis colores metálicos para parpados, el resultado es increíble y me lo dicen los fotógrafos con los que trabajo.

En labios ya está quedando atrás el delineado perfecto lo que he notado es la tendencia de algo más imperfecto y ligeramente borroso.

Toda esta información es un resumen de lo que observo en el mundo glam, siempre recomiendo leer y estar informadas para ver de todas las tendencias con cual nos sentimos mejor, y claro está que su servidora también puede asesorarlas.

Muchas gracias por leerme, y recuerden siempre viendo hacia arriba.

