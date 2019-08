Beauty Market

Limpieza de tu kit de brochas de maquillaje



Por: Brenda Vincent Pulido

Hoy les voy a platicar sobre la limpieza de tus brochas de maquillaje, ya que a la hora de cuidar de nuestras brochas no solo es importante mantener una buena higiene, sino también saber cómo realizar la limpieza para no dañarlas. Lo más importante es lavarlas siempre en la dirección del pelo, es decir, que el agua vaya desde la base del pelo a la punta de este, intentando no frotarlas tanto o hacerlo en dirección contraria porque afecta el mango de madera.

Tratándose de las brochas que utilizamos para polvos, rubores o sombras, la suciedad es mucho más fácil de eliminar, basta con un poco de agua con jabón, en mi caso yo uso shampoo de bebé, y después un desinfectante.

Sin embargo, las brochas que utilizamos para los productos líquidos o cremosos deben tener una limpieza más profunda ya que estos productos contienen más aceites y por eso son más difícil de eliminar con un simple lavado; primero puedes usar un jabón natural sin parabenos para quitar los residuos de aceite y después puedes lavarlos incluso con jabón líquido para trastes y se limpian a profundidad, elimina totalmente la grasa de manera rápida y efectiva, y las brochas quedan desinfectadas; aunque yo vuelvo a rociarles desinfectante. Al terminar el lavado de tus brochas las puedes dejar secando sobre una toalla separadas para que no queden húmedas, yo por lo general tengo varios sets de brochas, ya que realizó varios maquillajes al día, y seguramente dejo secando algunos; hay algunos silicones que sirven mucho para limpiarlas y los venden en cualquier distribuidora de belleza, son muy económicos y cómodos para su uso.

Lo importante es siempre tener limpias tus brochas para evitar cualquier daño en nuestra piel, siempre en mis cursos les enseño a lavar brochas, ya que considero que es un punto muy importante.

Espero les sea de utilidad esta información, para cualquier duda estoy a sus órdenes, Gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist