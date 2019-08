Beauty Market

La importancia del uso del “primer” en nuestro MakeUp

Por: Brenda Vincent Pulido

El “primer” es un producto que con frecuencia queda fuera de las rutinas de nuestro maquillaje. ¿El motivo?, muchas personas desconocen sus múltiples beneficios y no lo creen necesario. Yo era una de esas personas, y no es que sea necesario, sino que nos facilita la rutina de belleza. No importa cuánto makeup uses, qué actividades tengas o si prefieres una base en polvo a una liquida, el “primer” hará que tu maquillaje dure más. Comencemos a conocer algunas razones poderosas de su uso:

Si es un buen “primer” o muy completo, puede cubrir varias necesidades como hidratar, contorno de ojos, incluso hasta protector solar. Además solo aplicarás una pequeña cantidad de “primer”, lo que, sumado a su carácter multiusos ahorras dinero en la compra de productos, si este ya los incluye. ¿No te ha pasado que sientes que el maquillaje no te dura nada?, pues el “primer” ayuda por mucho a tener tu maquillaje intacto por más tiempo, además tiene la casi milagrosa función de absorber el aceite de tu piel. Por lo tanto, usarlo, hará que te olvides de aquellos incomodos y molestos brillos. Hay productos de tan buena calidad que, en los días que no quieres maquillarte, bastará con aplicar una capa de “primer” para controlar el brillo.

Si tus poros tienden a ser muy evidentes, es porque tienes la piel grasa. Una de las funciones maravillosas del “primer” es controlar la grasa en la piel, por lo tanto reducirá la presencia de estos, también empareja el tono de tu piel, esto hará que la aplicación de tu base sea más sencilla y requieras de una menor cantidad de producto.

El “primer” puede ser una gran herramienta para nuestra rutina de belleza, cuando tengo que maquillar modelos que estarán en locación por horas y horas no puede faltar un buen “primer” para que el MakeUp dure toda la jornada de fotos intacto, el mismo caso cuando maquillo a una novia, en este caso la novia debe lucir bella toda la noche y un buen “primer” es mi solución.

Si tienen alguna duda al respecto o de algún otro tema de belleza estoy a sus órdenes. Gracias por leerme y recuerden siempre pero siempre viendo hacia arriba.

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist