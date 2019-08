Anabel Gornés: “No hago cejas, creo miradas”

Entrevista y fotos: Alvaro Ramos/El Dictamen

En entrevista para EL DICTAMEN, Anabel Gornés platica un poco de ella: “Soy veracruzana, jarochísima, aunque ya llevo 12 años viviendo en Madrid. Como todos en Veracruz saben soy estilista con 21 años de experiencia, siempre me he dedicado al mundo del maquillaje, del pelo, y en España hacía lo mismo; trabajé con personalidades nacionales e internacionales, y tiene aproximadamente dos años que me dedico a lo que es el mundo de las cejas, de las miradas, el microblading, el shading, y todo esto, creando una técnica propia con todas las técnicas que existen. Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, todo está escrito, no hay hilo negro que descubrir, pero al final de cuentas el arte está en cada mano, por lo cual he creado un sello propio, en el que yo siempre digo que “NO HAGO CEJAS, CREO MIRADAS”; me dedico a que cada rostro sea único, que sea perfecto, y elevar la belleza de cada mujer, solo hay que descubrirla, sacarla y que se vea”.

TENDENCIAS

“Como sabemos la ceja fina no se lleva o muy flaquita, o muy depilada, solo nos echan años, y ninguna quiere verse mayor, queremos vernos más jóvenes o de nuestra edad, maravillosas a nuestra edad; siempre cumplir años es bonito, pero hay que verse maravillosas en la edad que se tenga; entonces la tendencia es una ceja gruesa, una ceja poblada, que lo que hace es proyectar juventud en nuestros rostros, en especial enmarcarnos, pero eso no quiere decir que le quede a todas, si se adapta bien a tu forma de ojos y encontramos que esa mirada es perfecta en esa tendencia, pues genial, pero sino, entonces tenemos que pensar que el grosor de la ceja va en base a lo que el rostro nos pide”.

UNA EXPERIENCIA GORNÉS

“Primero hablo con ellas, me gusta mucho preguntarles ¿qué es lo que quieren obtener?, ¿qué quieren lograr?, ¿qué les gusta?, ¿qué no les gusta?, me enseñan fotos para darnos una guía, aunque jamás podremos igualar una ceja de un rostro a otro, la mayoría de las imágenes son de trabajos hechos por mí, y me dicen “Es que estas cejas me encantaron, quiero las mismas”, pero no es así, cada una tenemos un equilibrio en nuestros rostros, por eso es importante dejar en claro que lo que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de vida que llevamos, el rostro que tenemos, si nos gusta maquillarnos mucho o no, si queremos una ceja muy natural o una ceja muy maquillada, y en base a eso, después de todas esas explicaciones, realmente diseñaremos una ceja con la que al final del trabajo podamos escuchar la frase “esta es la ceja que tenía cuando era niña”, y me doy cuenta que lo hemos logrado, obteniendo lo que por naturaleza nos va a funcionar pero en perfección”.

VERACRUZ

“Me encanta venir a Veracruz, y aunque realmente estoy trabajando en Madrid porque me casé y vivo allá, estoy llevando mi trabajo por varias partes del mundo, ahorita ando por Madrid, Barcelona, estoy empezando en Roma, pero bueno, tu tierra es tu tierra, y la tierra tira, y cada vez que venía de vacaciones me daba añoranza, o luego me escribían por las redes que cuándo regresaba, así que esta vez se dio la oportunidad, y aunque no me imaginé que fuera a tener tanto apoyo, estoy encantada y agradecida, por lo cual en 6 semanas estoy de regreso; también estaré en CDMX y Monterrey, así que bueno, iremos abriendo más ciudades, mientras la agenda de Europa me lo permita, y ese es el proyecto a corto plazo, iniciando así con el Gornés Brows Tour”.

BELLEZA VERACRUZANA

“Sin duda la mujer veracruzana, la mujer mexicana en general es guapísima, principalmente en las partes de costa donde nos empezamos a arreglar más jóvenes, porque el pelo se nos esponja por la humedad, porque si nos maquillamos las cejas se nos desmaquillan muy rápido, es por eso que este tipo de cejas, que solo tienes que retocarlas una vez al año, nos vienen genial, porque amanecemos con las cejas hechas y perfectas; los ojos de la mujer veracruzana son muy negros, con unas pestañas muy pobladas, unas cejas muy bonitas, hemos cometido el error de depilarnos tanto en la juventud, pero al momento de recuperar esa fuerza en la ceja se tiene de nuevo esa mirada que nos caracteriza, a las jarochas nos voltean a ver en donde estemos”.

EL CUIDADO DE LAS CEJAS

“En el caso de las Gornés Brows, las cejas quedan perfectamente diseñadas, y como trabajo con pigmentos orgánicos (no tienen nada de metales), el color no les va a variar, se les va a ir como borrando con los meses y es así como se darán cuenta que ya les toca hacerse un retoque, yo siempre les digo que con que una vez al año se hagan un ligero retoque, vuelven a estar otro año con las cejas perfectas, solo sigan los cuidados normales, evitar todo lo graso, cualquier tipo de crema, todo lo que nos pueda abrir el poro. Las cejas junto con las pestañas son siempre las grandes olvidadas, creemos que son para siempre, y también hay que cuidarlas, hay serums especiales tanto para el crecimiento como para el fortalecimiento, y bueno, mantenerlas limpias para continuar con el diseño perfecto durante el año, con eso es suficiente, son mínimos los cuidados cuando ya tenemos el diseño realizado”.

LÍNEA DE PRODUCTOS GORNÉS BROWS

“Estoy con una farmacéutica preparando unos productos especiales para mí, tengo una línea propia de cuidados posteriores para lo que yo hago, son unas cremas veganas al 100%, más unas espumas para limpiarlas, y unos bloqueadores solares; muchas veces nos olvidamos que en esta zona también tenemos piel y no cuidamos el pigmento del sol, por eso siempre les recomiendo y les entrego la línea que han creado para mí”.

¿DÓNDE ADQUIRIR LA LINEA GORNÉS BROWS?

“Los productos los pueden adquirir cuando me vean en consulta, la línea se traerá próximamente a México, y dentro de esa línea también habrá una línea cápsula en la que tendremos unos productos especiales, bálsamos de labios, porque también trabajo lo que son las pigmentaciones de labios pero de una manera muy natural, entonces cada vez que yo venga la línea la tendré aquí, y como estaré viniendo a Beauty Market, seguramente podrán adquirirlos constantemente”.

VISITAS EN MÉXICO

“El proyecto es estar viniendo cada 6 u 8 semanas aproximadamente, porque dentro del tratamiento suelen ser dos sesiones, en la primera trabajamos todo lo que es el diseño y hacemos la primera parte del trabajo, perdiendo un 20 o 30% del trabajo, porque nuestro cuerpo absorbe esa porción del pigmento, ya que no tiene la capacidad de retener el 100%, y en la segunda sesión que se debe de hacer en 6 u 8 semanas posteriores vengo a terminarlas, porque hay que recuperar lo que el cuerpo absorbió”.

RETOQUE

“Siempre les digo que no desaparecerá el trabajo realizado al año, pero se les recomiendo retocarlas pasado ese tiempo para que no pierdan el pigmento, y ya con eso las tendrán perfectas”.

CITAS

“La persona que se encarga de mi agenda en Veracruz se llama Anabel Gil y su Instagram es @anabelgil_events, ella es la que organiza todo en este espacio que es Beauty Market y TOTEM School, que son espectaculares, el concepto que tiene aquí es maravilloso, o me pueden encontrar en mis redes que son @anabelgornes”.

Para terminar la charla con EL DICTAMEN, Anabel Gornés dijo: “Antes que nada quiero agradecer el recibimiento que me han dado, la verdad estoy muy contenta y agradecida, sé que el microblading y el shading están muy de moda, pero el simple hecho de que hayan elegido mis manos para crearles su mirada, ya que yo no hago cejas, creo miradas, me llena de alegría. Espero verlas muy seguido, porque a mí me encanta venir a mi tierra”.