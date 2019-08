Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana. ¿Ya listos para el regreso de clases? Varios serán los famosos que vuelvan a las “desmañanadas” para llevar a sus bendiciones al colegio, tal es el caso de Ivonne Montero, quien platicando con ella me comentó que es mamá gallina y le gusta llevar a su pequeña Antonella al colegio y hacerle lunch y demás, así que mis adorados lectores ¡Qué sea un gran regreso a clases!

LIAM HEMSWORTH Y MILEY CYRUS SE DIVORCIAN

La nota de la semana en la farándula internacional fue la ruptura del matrimonio de esta pareja que todos amábamos; han pasado un par de días y varias han sido las especulaciones de las razones del rompimiento; muchos portales dicen que se debió a la infidelidad de Miley con la famosa bloguera Kaitlynn Carter, con quien causó furor en redes sociales al verse en una foto besándose frente en las costas de Italia, aunque la razón principal podría ser la supuesta adicción al alcohol y el fuerte consumo de drogas de Liam lo que habría ocasionado que desde hace meses estuvieran separados. Recordemos que Cyrus luchó en su momento contra los vicios que la estaban destruyendo, por lo que sería entendible que ella no quisiera volver a repetir la historia. Hasta el cierre de esta edición Miley y Kaitlynn fueron vistas nuevamente juntas en Los Ángeles, lo cual confirma que el romance continúa, a pesar de especularse que la intérprete no tiene intenciones de firmar el divorcio en corto plazo.

SPICE GIRLS PREPARA NUEVO DISCO ¿CON VICTORIA BECKHAM?

Se ha dado a conocer por parte del portal Mirror que las Spice Girls están trabajando en un nuevo material discográfico para sus seguidores, por ahora solamente eso es lo que se sabe y se desconoce si Mel B., Geri, Mel C. y Emma están preparando nuevas canciones o será un álbum completo. El último material que sacaron fue el álbum que llevó por nombre ‘Forever’ en el 2000. En lo que puede ser el regreso del afamado grupo inglés, de momento no se sabe si se contará con la presencia de Victoria Beckham; algo que a los fans de este exitoso grupo musical podría no gustar, pues anhelan volver a las cinco integrantes juntas como lo fue en sus inicios: “Han estado trabajando en Londres para reunir sus pensamientos y comenzar a grabar material nuevo. Es muy emocionante y apenas está en las primeras etapas pero está sucediendo. También han estado en contacto con Victoria para ver si ella puede estar involucrada”. Así lo dieron a conocer las fuentes cercanas a dicho portal. Aunque previamente las celebridades habían dicho que era poco probable que realizar nueva música juntas, Bunton reveló en febrero que en realidad mantenían las puertas abiertas para poder continuar con el grupo que logró cautivar en los años noventa: “Después de la gira, tal vez. Siempre estamos como: ‘¿Y qué sigue?’. ¿Quién sabe?”, comentó. De igual manera se ha sabido que las Spice se mantienen conversaciones para realizar una residencia en la ciudad de Las Vegas, aunque por ahora no se han revelado muchos detalles al respecto y no han dado a conocer si se efectuará dicha situación.

XIMENA SARIÑANA ESTÁ DE VUELTA EN LA TELEVISIÓN

Ximena Sariñana regresa a la pantalla chica para interpretar a una fotógrafa dentro de la serie “Un día eres joven”, proyecto para la plataforma Movistar Play. Esto marca el regreso de la actriz a los foros de grabación tras 10 años de estar retirada de ellos y, es que la también cantante se había enfocado a otras cuestiones artísticas como la música por lo que ahora a sus 33 años se dio nuevamente la oportunidad de regresar. El proyecto tiene una producción peruana, siendo Ximena la única mexicana y sin requerir acento; a la serie entró directamente, aunque tuvo que hacer casting. La serie constará de 8 episodios de media hora y se estrenará en los próximos meses.

MATTY HEALY BESA A UN HOMBRE DURANTE UN CONCIERTO EN DUBAÍ

El cantante de “The 1975” besó en la boca a un hombre que se encontraba entre los asistentes que la banda ofreció el pasado miércoles en Dubaí. La homosexualidad está penada en los Emiratos Árabes Unidos con hasta 10 años de prisión. Esto tuvo lugar durante la canción “Loving Someone”, un fan le pidió a Healy que se casará con él, lo que ocasionó que el cantante bajara del escenario, le dijera algunas palabras y terminara este encuentro con un emotivo beso. A pesar de que había un video en redes sociales, hoy el material ya no está disponible.

“LA CASA DE LAS FLORES” SE DESPIDE DE VERÓNICA CASTRO

Vaya alboroto que causó la noticia de la muerte de Virginia de la Mora, personaje que interpretó Verónica Castro en la serie “La casa de las Flores”, y es que el productor utilizó sus redes sociales para confirmar la muerte del personaje con el mensaje: “Con todo el dolor debo confirmar que ‘Virginia de la Mora’ ha muerto. #lacasadelasflores la familia se encuentra muy triste, pedimos privacidad”. Esta publicación fue compartida y replicada por varios portales de espectáculos y famosos, volviéndose tendencia en redes sociales ya que a la par se hizo público un audio en el chat de los hijos de “Virginia” en el que “Paulina” confirma la muerte de su mamá. Pero la cosa no paró ahí, al parecer a Verónica Castro y a los fans de la actriz, no les pareció que usaran su imagen para promocionar la segunda temporada, ya que ella no recibió un pago por ello, sin embargo, es el mismo Manolo Caro quien usó su cuenta de Twitter para aclarar toda la polémica que causó esta noticia, el director señaló que desde que la actriz rechazó participar en la segunda entrega, su compromiso era seguir adelante. En ese sentido, indicó que su trabajo es darle veracidad a la salida del personaje de la serie, por lo que se decidió la muerte de la matriarca.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Se dio a conocer que Juan Carlos “El Borrego Nava” está empezando una relación con la actriz Ivonne Montero, el ligue se daría en las grabaciones del programa donde los dos participan en Telehit. ¡Felicidades!

* Ninel Conde no puede trabajar en EU ya que aún no le otorgan la visa de trabajo; se dio a conocer que ella no forma parte de la gira en el país vecino de “Cleopatra metió la pata”, así que la embajada pidió un detalle más minucioso de las actividades que la cantante tiene por allá.

* Belinda y Lupillo Rivera podrían llegar al altar, así lo dio a conocer Ricardo Montaner, el cantante detalló que la boda ya es un hecho pero que aún tienen la noticia en secreto pero que incluso él se ofreció a ser padrino de la ceremonia y cantar en ella.

* Rosalía y Ozuna sacan tema musical juntos, los cantantes latinos más importantes del mundo se unieron para el tema “Yo X ti y tu X mi”, la canción ya está en las plataformas digitales y se espera que esta semana que entra, rompa record de reproducciones.