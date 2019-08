Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana. Aprovecho el espacio para felicitar a Jean Carlo Santamarina, actor destacado dentro de la industria teatral de la CDMX y a Asdrubal Narea, quien, aunque usted no lo crea, es parte importante de ÁCIDO, pues siempre me acompaña a las entrevistas. ¡FELICIDADES CHICOS!

BRAD PITT Y QUENTIN TARANTINO ESTARÁN EN NUESTRO PAÍS

El día de mañana el gran Quentin Tarantino y el actor Brad Pitt estarán en nuestro país, para ser exactos en la CDMX, esto como parte de su gira promocional de la última cinta del director “Once upon a time… in Hollywood”. El actor y el director desfilarán por la alfombra roja que se montará en un centro comercial de Naucalpan para dar paso a la proyección del largometraje; esté muy al pendiente de nuestras redes sociales para que no pierda detalle de todo lo ocurrido. Cabe señalar que esta es la novena producción de Tarantino y se espera sea todo un éxito.

LOS 80’S ESTÁN DE REGRESO CON ‘LOV’

Después de 5 meses de preparación, montaje, grabación de canciones, creación de concepto, coreografías y una producción musical, GRUPO LOV, vivió́ su lanzamiento hace unas semanas en el Programa HOY de Televisa, teniendo como padrinos a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, El Burro Van Ranking y Martha Figueroa. En entrevista para El Dictamen, Paco Lalas, productor de LOV, nos platicó del concepto y la creación del grupo: “LOV son las iniciales de Los Ochenta Viven y es la combinación perfecta Lo mejor de la música de los Ochentas, combinado con lo mejor de los Millenialls. 7 jóvenes cantantes, con gran talento y preparación, los cuales han participado en teatro, en comedias musicales y televisión, además de tener la magia de con sus voces poder vivir de nuevo esta época dorada del pop. Los integrantes son Paola, Paloma, Bricia, Manu, Chino, Edwin y Rendel, quienes presentan su primer Video-Disco el cual contiene 13 temas y 13 videos, al puro estilo Ochentero; el primer sencillo es “CLARIDAD”, canción que hiciera famosa el Italiano Umberto Tozzi en 1980 y en 1981, llegara a México de la mano del grupo Menudo. Grupo LOV tendrá este próximo 12 de Noviembre el lanzamiento a nivel nacional de su primer material discográfico en todas las plataformas y de manera física, y se realizará un gran concierto en El Lunario del Auditorio Nacional de la ciudad de México.

LE RETIRAN RECONOCIMIENTO A LAURA BOZZO

La semana pasada les daba a conocer que la conductora Laura Bozzo había recibido el reconocimiento Honoris Causa por parte de una prestigiosa universidad de la ciudad de México, bien se dio a conocer que el pasado miércoles dicho premio le fue retirado ya que no estaba calificada para tenerlo. Francisco Javier García Ramírez, titular del Consejo Doctoral Mexicano aclaró qué le fue retirado porque los contenidos que ella crea son programas antivalores y que esto es todo lo contrario a lo que este reconocimiento representa.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Ernesto D’alessio reconoció como su hijo legítimo a Jorge Antonio, el hijo mayor de su esposa ‘Charito’ Ruíz, a quien procreara con su anterior pareja, el hecho fue celebrado por la familia de su esposa pero no le agradó mucho a la del actor.

* Alicia Machado fue ofendida en el Programa HOY cuando en una de las secciones de la emisión el físico culturista Diego Dimarco criticó el peso de la ex Miss Universo, lo que provocó que la también actriz terminara llorando. ¡Qué patán!, pero la culpa la tiene Magda pues si bien es la ‘Midas’ de los programas, su ambición por el rating la hace no darse cuenta de las cosas.

* La actriz Milla Jovovich dio a conocer a través de sus redes sociales que está en la espera de su tercer hijo, la noticia la hizo con una foto donde deja ver su avanzando embarazo. ¡Qué felicidad!

* El actor Danny Trejo rescató a un bebé después de que este quedará atrapado tras un accidente de autos en los Ángeles, California.

* El domingo pasado el actor Ferdinando Valencia y su esposa, la modelo Brenda Kellerman, realizaron un funeral para despedir a su hijo Dante, el bebé perdió la vida tras complicaciones respiratorias al nacer. Por cierto durante el sepelio la esposa de Ferdinando se mostró tranquila e incluso sonriente lo que ocasiono que fuera criticada en redes sociales.