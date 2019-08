Unos cuantos infelices en AMLOTOPÍA

“No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública, lo que aumentó fue el salario mínimo 16 por ciento como no había sucedido en 36 años. Se está entregando más apoyo a la gente humilde a la gente pobre, los compromisos se cumplen”.

Bienvenidos a AMLOTOPÍA, los “otros datos” del mundo feliz feliz feliz…, a punto de recibir el primer informe de gobierno de la 4#T, digamos que este es el anual, porque tenemos las variantes de diario, semanal, mensual, bimestral, semestral…

“Tengo que presentar un estudio o documento que dé cuenta de lo que dije, que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Debe incluir metodología, población objetiva, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo”.

Si, en AMLOTOPÍA también la invasión de spots con la imagen del presidente (por si hiciera falta), repiten la retórica de todos los presidentes, incluso los que pertenecen a la “mafia del poder”, previo al gran ritual del viejo PRI y que el nuevo MORENA, busca imponer con su sello personal, son austeros, el sello de la casa, pero nos hace ver que el mandatario está en su palacio.

“Lo voy a decir, se los adelanto. En mi informe el pueblo está feliz. Feliz, feliz, feliz; hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, mucho muy contento. Alegre; entonces no hay mal humor social”.

Así es, los que habitamos AMLOTOPÍA desde hace un año gozamos de ser felices, felices, felices…

Y somos felices de ver como la base del discurso es que apelan a nuestra fe, nunca a la razón, esa razón que tiene hoy la popularidad del presidente en un 69 por ciento. Pero bueno, los placebos de la información gubernamental los escuchamos todos los días en todos los espacios informativos.

Somos felices de ver un “Tweet”, de AMLO candidato, de esa ya gustada sección “siempre hay un tweet”:

“Por salud mental, busquen la forma de protegerse ante el bombardeo de mentiras en la prensa, la radio y TV, en vísperas del informe de EPN”, escribió en agosto de 2014.

Así es señores todo en AMLOTOPÍA va de maravilla, peeeero como ningún chile les acomoda, vamos a poner algunos casos aislados de gente que no está feliz, feliz, feliz.

Los niños con cáncer, cuyos padres tuvieron que manifestarse para que les fueran entregadas las medicinas, la ex amiga y colaboradora de AMLO y ex secretaria de Estado en el Peñato, Rosario Robles, al estar su caso en manos de un juez que, de manera fortuita es sobrino de Dolores Padierna.

Las comunidades aledañas a Texcoco y Santa Lucía, Dos Bocas y por supuesto las que se interponen (perdón se encuentran), en la ruta de Tren Maya, me comentan que no son felices felices, felices.

De igual forma los médicos, los padres de familia a los que los cerraron las estancias infantiles, los deportistas, Batres y Monreal, lamento decir que no son felices.

Los periodistas y los activistas sociales, tampoco viven tres veces felices, pues el ejecutómetro de periodistas durante la 4T y de acuerdo con el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, desde diciembre de 2018 a agosto de este año, 15 periodistas y 24 defensores de los derechos humanos fueron asesinados.

Esta mujer rezando para que no le caiga una bala perdida a fuego cruzado en un tiroteo en Nuevo Laredo NO está feliz-feliz-feliz y así nuestro México.

Y pues yo tampoco estoy “feliz” de decirles que ya se puede hablar de Matanzas” “Las masacres” de la #4T”.

En los últimos nueve meses hubo 14 masacres que ocuparon las primeras planas de los diarios nacionales, con un saldo de 123 muertos y 35 heridos. La última, terrible, en Coatzacoalcos, la más grande (esperemos que así sea), de su mandato (que todavía no cumple un año).

Estas desgraciadas “masacres”, ocurren dentro de un universo de violencia nada feliz que implicó 19 mil 642 homicidios dolosos entre diciembre de 2018 y julio de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los más altos en la historia reciente del país.

Los recortes a la Ciencia y tecnología, solo tiene a los tontos, felices, pues un país sin tecnología, sin investigadores, es un pobre país. Los científicos e investigadores de este país, tampoco están Felices, felices, felices.

Y pues no nos queda más que esperar el mensaje a las bases de lo que sea eso que es Morena, se enfocará en decir que ha cumplido sus promesas de campaña, una fórmula muy a la “innombrable”, muy al estilo salinista, les guste o no a los fanáticos, Morena está recreando al viejo PRI.

Y si, también creo que los fanáticos del régimen, no están digamos en su mundo feliz, feliz, feliz, pues seas fanático o no, la violencia en este país está incontrolable. ¿Hasta cuándo dejará de ser culpa del régimen neoliberal y escuchemos resultados de este gobierno, en lugar de discursos a modo? Los Abrazos y los regaños de las mamás, no son suficientes. (spoiler: van ganando los Balazos).

Imagínense al AMLO aguerrido, aquel que cerró los pozos, contestando el informe al AMLO de 2019, o mejor aún, el AMLO viejo bajando la mirada a su yo más joven, mientras hace protocolaria la propaganda a este nuevo régimen.

Los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad… decía Goethe y sin meter las manos al fuego por nadie, me atrevería a decir que no hay maldad como tal en la 4T, pero los malentendidos y negligentes, son ineptos y eso, todos lo sabemos es peligroso.

No serán la economía, ni la violencia, ni la revuelta social quien dé el tiro de gracia a la 4T, la espada de Damocles es su propia ineptitud.

¡Ah que bola de infelices!

Tiempo al tiempo.

