Somos como somos

Por: Irene Ortega Valdivia

Sí, para que éste decir tenga sentido para todo aquél que me lea, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que me propongo y adquirir una percepción verdadera de, adonde quiero llegar.

Una de éstas noches escuché brevemente a nuestro primer gobernante hablar y hablar y concluí que no será nada fácil anular la manera en que está viendo al país sin adquirir una percepción diferente de todas las situaciones y de todo el mundo; es decir, no decidir por cuenta propia que hay ciertas o muchas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar éste decir.

Sin embargo, se cree que en lo profundo de su interior yace mucho de lo que es correcto, casi perfecto; y a pesar de tantas barbaridades, casi podríamos asegurar que al señor anímicamente lo impulsa los buenos deseos obstruídos por una pesada nube de pensamientos turbios que representan no obstante, todo lo que ven sus ojos.

Ojalá que las buenas intenciones que anidan en su interior se instrumenten correctamente, pues hay la sincera creencia que todo lo que pretende hacer la 4T está equivocado, más si lo hace correctamente será su gran legado y junto a su manifiesta voluntad política nos anima a pensar que así será; o quizá el deseo manifiesto vehemente de que sea un verdadero líder social.

Sus conceptos personales no son del todo malos pero no son institucionales, porque podría ser que dentro de seis años todo cambiara, ya que el que recibe la banda presidencial del poder termina rodeado únicamente de sus protectores; prácticamente solo.

El ser como es puede hacer que su trabajo se note lento dentro de sus buenas intenciones; sin embargo, el combate a la corrupción no es trabajo fácil, pero si tiene la inteligencia de apoyarse en un gran equipo proactivo, tiene cinco años y más para lograr sus objetivos.

Mientras, debemos estar conscientes que vivimos un mundo complicado, que no se pueden afrontar por sí solo todos los retos que se van presentando, pero si está apoyado por instituciones serias y de valía, ya la hizo.

Por otro lado, si observamos detenidamente podríamos darnos cuenta de que los problemas son casi siempre alguna forma de resentimiento muy personal y que sólo un milagro en éste caso específico le dará albergue en su actuar.

Concretamente, problemas y solución no son acontecimientos simultáneos y por lo mismo no se pueden separar. La verdad de la realidad, es que somos como somos.