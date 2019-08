Si, la mala levadura esta en ambos sexos

Me decía una dilecta lectora que “la mala levadura” está en ambos sexos, no solo en el hombre.

Me decía una dilecta lectora que “la mala levadura” está en ambos sexos, no solo en el hombre. Con lo cual estuve de acuerdo con ella, como escribí ayer, hacía la anotación de que en el 13 del siglo pasado, parte de la mala levadura estaba en no haber reconocido todavía a la mujer como una par del hombre (y la cosa sigue todavía ahora, con mayor violencia y toda la cosa). Pero, incuestionablemente, si, en ambos géneros está la mala levadura, aunque, hablando en favor de la mujer, y como se los platiqué en una ocasión, los comentarios hechos por el Dalai Lama, cuando expresara que tal vez su sucesor fuera una “sucesora”, en función a que dijo el Dalai, la humanidad lo que necesita ahora es amor y este sentimiento lo puede manifestar de mejor manera la mujer. O sea, ellas, a diferencia de los varones, son susceptibles de expresar y sentir amor mejor que el hombre. Y conste que esta opinión la da el líder de una filosofía milenaria, con la característica más acendrada de no dar cabida a la mujer prácticamente en nada dentro de ella, salvo la de servidumbre.

TODO ES USADO EN ARAS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPOLIACIÓN DEL PRÓJIMO

Y como también es decía ayer, el género humano ha logrado lo que nunca antes había sucedido en nuestro planeta, convertirlo en una auténtica aldea con los adelantos que en materia de comunicación existen hoy, pero, lejos de aprovechar esta enorme cuanto ventajosa innovación para llevar a cabo la fraternización de la raza humana, pareciera la humanidad cumple a cabalidad su sino de llevar a cabo ante todo destrucción, en función a la “mala levadura”, pues tal y como les decía en otra ocasión, el motivo por el cual la humanidad ha logrado llegar a conocer tanto del universo, pero escasamente con respecto al fondo del mar, es porque en el fondo del mar no se ha combatido una sola batalla. O sea, la motivación para poner en acción la creatividad del hombre, es y ha sido en todo momento la violencia, sobre todo cuando ésta cae en el extremo de ¡La guerra! Es ahí cuando el ingenio humano se agudiza tan eficazmente que es cuando da lugar a los grandes descubrimientos e inventos. Quien me refute esto, ahí tenemos el desarrollo de la técnica para la creación y el manejo de la energía atómica, lo primero que hizo el ser humano una vez probada la efectividad de la bomba atómica fue probarla en otros seres humanos y ven in situ los efectos de tan devastadora fuerza, no solo en la afectación a la infraestructura urbana, sino en población viva.

EL INGENIO HUMANO SE MOTIVA EN LA GUERRA

Por lo tanto, hoy vemos con gran preocupación cómo, esos medios de comunicación desarrollados por la humanidad para “entenderse entres sí” han generado tal confusión en el mundo entero, que en virtud a eso el género humano está a punto de experimentar un tremendo colapso económico el cual podría ser tan nefasto que los resultados –aun desconocidos- podrían ser de consecuencias tremendamente negativas, pero, todo esto sucede según esto en aras de la defensa a ultranza de la “libertad” del hombre, pero, en los hechos, no es otra cosa que el ejercicio de “la mala levadura” sustentada en la codicia y el lucro desmedido de unos cuantos en detrimento de una ingente mayoría llamados: los más débiles.

