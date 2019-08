Liberación

Muy Interesante, además de posible, la propuesta al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, bien sustentada, del economista xalapeño Antonio Selem Hurtado de Mendoza, ex funcionario del gobierno estatal, para subastar la deuda pública del gobierno de Veracruz, cuyo monto exacto nadie ha logrado concretar, audaz operación financiera que le permitiría al régimen de Morena hacer una gran obra social, educativa, cultural, por supuesto material, una vez liberada parte de la gigantesca carga que arrastra desbaratando el plan de arbitrios aprobado cada año por el Congreso del Estado. El planteamiento lo publica ayer el autor en Al Calor Político.

Este bosquejo nada tiene de nuevo, tampoco es un disparate. En el sexenio gubernamental del maestro de la Facultad de Economía de la UNAM, Agustín Acosta Lagunes, se hablaba de hacer esa operación en Estados Unidos con la deuda pública del País, pero al igual de lo que ha sucedido los últimos 19 años en Veracruz, los gobernantes pillos, mal aconsejados por asesores ladrones, prefirieron embolsarse millones de pesos en comisiones de los bancos por contratos mega millonarios de créditos, que hallar los mecanismo legales para venderla.

El ingeniero García Jiménez se encuentra en posibilidades de hallar el soporte jurídico para tan singular asunto, solicitando opiniones calificadas de economistas veracruzanos, renombrados, serios, investigadores de la Universidad Veracruzana, sus ex compañeros de cátedra, al caso el prestigiado analista Rafael Arias Hernández podría abonar o rechazar la proposición, otro podría ser Manuel Aguilera Guevara, hijo del desaparecido ex director del desaparecido INMECAFÉ, brillante economista don Manuel Aguilera Gómez. Inclusive Cuitláhuac podría localizar puntos de coincidencia en el extranjero.

“No te preocupes Rosario” que siempre sí, la frase sigue vigente, pues con un paguito de $69,500 pesos, la ex Secretaria de Desarrollo Social, extitular de SEDATU, Rosario Robles Berlanga aseguró que siga surtiendo efecto la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, tal como lo dictó el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón. Así la justicia mexicana.

Dicen que ni siquiera sus cuentas bancarias le habían sido congeladas, como circuló en medios informativos. Ni las de ella, ni la de su más cercano colaborador, su cómplice, fiel acatador de todas las instrucciones, Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la SEDESOL. Otros dicen que la petición que al respecto hizo Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde la semana pasada, apenas se concretaría en el transcurso del lunes, cuando ya había trascendido que les serian bloqueadas, es decir, les dieron el pitazo para poder mover sus recursos.

Pero al nivel nacional siguen soltando más cosas que indignan al pueblo, como la burla del empresario farmacéutico Carlos Lomelí Bolaños que supuestamente renunció al cargo de Delegado del Gobierno Federal en Jalisco, para evitar conflicto de interés, ya que sus empresas participarían en las licitaciones del gobierno. Pero, ¡oh, ingrata sorpresa! ahora que el hombre sabe que el fallo le será favorable, trascendió que retornará al cargo, porque en realidad, únicamente solicitó licencia. Ojalá se trate de un embuste, pues de ser verdadera tal acción, contribuiría al desencanto popular que va ganando la 4T.

Otro dato que debería aclarar el presidente Andrés Manuel López Obrador en la acostumbrada conferencia de prensa mañanera, es lo que recordó ayer el periódico Reforma, refiriéndose al intento de AMLO de destinar para sus programas sociales, recursos de los afiliados al Seguro Popular, se trata del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, integrado con las aportaciones de los derechohabientes. ¡Ah caray! eso sí es muy grave, tanto, que los propios ex Secretarios de Salud del gobierno federal, convocados por el centrado Salomón Chertorivski han decidido tomar al toro por los cuernos para alertar al Presidente de lo peligroso que sería tal medida. Ojalá escuche los otros datos.

Es una pena la politización que del homicidio del periodista Celestino Ruiz Vásquez está haciendo la Fiscalía General del Estado, pues resulta increíble que pretenda desviar la atención abriendo una investigación contra la Secretaría de Seguridad Pública, por presuntamente haber retirado la protección policial que tenía la víctima, que podrían configurarse en incumplimiento de un deber legal. En tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez asegura que si contaba con ella.

Pero bueno, si se trata de investigación está bien, solo que al mismo tiempo el Fiscal Jorge Winckler Ortiz debería solicitar también el desafuero del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, por ser uno de los principales sospechosos, al haberlo presuntamente amenazado de muerte. Winckler declaró que la principal línea de investigación es su labor periodística.

El titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez afirmó que la denuncia por fraude que presentaron contra la ex administración de Miguel Ángel Yunes Linares por el sistema de video vigilancia, está debidamente sustentada, toda vez que efectuaron una minuciosa auditoría, poste por poste, confirmando que ninguna cámara funciona, ya que la calidad es muy baja, sin nitidez, por lo que es imposible identificar los rostros o placas de automóviles, declaró el funcionario -que busca por todos los medios repetir en el cargo- en una entrevista que concedió al portal alcalorpolitico.com.

El tristemente célebre ex diputado federal, ex alcalde saqueador de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, ciudadano fronterizo conocido como “El Cisne”, aunque mejor le quedaría el apodo de Fantomas, amenaza regresar al estado en septiembre para un nuevo proyecto político, incluyente. En su cuenta de twitter anunció ayer que sería para poner orden (¿?), que quienes entienden su lenguaje consideran que pretende volver por lo que faltó de llevarse. Silva Ramos, pariente del indiciado Gabriel Deantes Ramos, fueron de los principales secuaces del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, por fechorías propias, sumadas con las de sus cómplices, como El Cisne precisamente.

