La renovación toca la puerta en Televisa

Siguen los cambios y renovaciones en los medios de comunicación en el área noticiosa, un cambio de régimen como del cual fuimos testigos hace un año era justamente lo que requería.

La legitimidad que actualmente mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador nos habla de cómo se ha transformado la sociedad en los últimos años. Además, la llegada de nuevos comunicadores como los llamados youtubers hacia necesaria una renovación de caras y contenidos.

Durante el último año, casi todos los medios de comunicación se han renovado, y hay que decirlo, la mayoría de ellos lo han hecho debido a problemas económicos y en ánimos de captar nuevas audiencias o recuperar las que quizás se perdieron.

Hoy le llegó la hora a Televisa.

Carlos Loret de Mola deja Televisa tras 18 años de relación laboral.

Grupo Televisa y el periodista emitieron comunicados, en los que dan a conocer que a partir de ayer dejó de conducir su noticiario matutino Despierta con Loret.

El periodista agradeció el apoyo del presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, y colaboradores, así como a su audiencia.

Por su parte, mediante un comunicado, Grupo Televisa lamentó concluir el contrato con el periodista y agradecieron su colaboración, pues siempre se destacó por sus trabajos de investigación, coberturas y liderazgo.

Ya se anunció que el programa Despierta será conducido por Danielle Dithurbide y Enrique Campos, a partir del próximo 2 de septiembre.

Mientras que el noticiero de las 20:00 horas en Foro TV quedará a cargo de Ana Francisca Vega.

Al terminar su programa en W Radio, el conductor agradeció a Televisa y a sus directivos por 16 años al frente del noticiario y 20 en la empresa. Seguirá en W Radio y con su columna en El Universal. Sí se escuchó triste al hacer el anuncio.

Me parece que es una buena decisión para él, para la empresa y para sus fans, porque en Televisa ya no tenía credibilidad ni futuro y era un lastre para la empresa ante el nuevo gobierno, aclaró. En un nuevo medio podrá redefinir su imagen y tendencia, si es lo que desea. Todos los cambios deben ser para mejorar.

Además de que estoy seguro que ofertas no le faltaran.

1.- Uno de los exfuncionarios de la pasada administración que dejo muchos pendientes, es el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y no de obras de infraestructura inconclusas, sino de los actos que cometió en funciones.

Alrededor de él hay una lista de personas y empresas: están Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo González; la empresa con la que se le ha acusado cometer actos de corrupción, OHL, hoy Aleática; sus escándalos con Grupo Higa y con la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

Ayer el diario Milenio dio a conocer que Ruiz Esparza compró seis departamentos, uno de ellos era el que rentaba la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el cual omitió mencionar ante el juez de control que la vinculó a proceso, motivo por el que decidió dictarle prisión preventiva.

¡Cuántas casualidades!