El asesinato del periodista Jorge Celestino Ruíz Vázquez, el viernes en una comunidad de Actopan, el primero en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, atrajo de nuevo el tema de la vulnerabilidad de los comunicadores en la entidad.

Si durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa la ejecución de periodistas fue un hecho que se salió de control, y con Miguel Angel Yunes Linares continuó, aunque en menor escala, la incipiente administración estatal del morenista ya registró el primer crimen contra periodista en la entidad, frente a lo cual el gobernador, como sus antecesores, se apresuró a condenarlo y asegurar que no habrá impunidad.

Es más, lanzó un “ya basta de estar atentando contra los periodistas”.

Durante la entrevista con reporteros del puerto la tarde del sábado en un evento, al mandatario se le interrogó si esa advertencia era

un deseo o la aplicación de una estrategia gubernamental con miras a que el asesinato a balazos de Jorge Celestino Ruiz sea el “primero y el último en su gobierno”.

En su respuesta dejó entrever que eso esperaría, que no haya más atentados contra comunicadores, pero también aclaró que él no es el responsable.

Entonces aprovechó para “enviar” un mensaje, o reproche, a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) en el sentido de que habrá que preguntarle a esta comisión qué hizo o qué medidas tomaron para el resguardo de Ruiz Vázquez, porque se trataba de un periodista amenazado, era alguien a quien ya le habían baleado su automóvil o su vivienda.

Y fue más directo cuando preguntó ¿Para eso se hicieron tantas instancias? Pero enseguida se autorespondió: “Si no funcionan tantas instancias para ustedes, ustedes nos lo tienen que expresar, o expresarlo ante la instancia correspondiente”, recomendó.

Por ello se le preguntó si la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas funciona o no, y García Jiménez con su respuesta evidenció que no: “Me lo han comentado, pero son instancias de ustedes, ustedes los periodistas tendrán que buscar y que hablar, son personas las que están allí de sus medios, hablen con ellos”.

-Ya se han enquistado allí en los puestos de consejeros de la Ceapp, se le expuso al gobernador, ante lo que señaló que a él no le corresponde decidir sobre la Ceapp. “Ustedes son los que tienen la voz cantante en esto. Yo tengo que respetar los tiempos, los reglamentos y las instancias”.

La alusión al tema de la Ceapp de parte del gobernador derivado del crimen del periodista en Actopan, deja ver que el funcionamiento de la Comisión no lo tiene muy convencido sobre su utilidad. Esa preguntita ¿Para eso se hicieron tantas instancias? se percibe con jiribilla del gobernador.

Y en cuanto a su desmarque de que a él no le corresponde decidir sobre la Ceapp, habría que esperar que así sea, porque aun siendo un organismo autónomo, han sido los gobernadores en turno los que ratifican o instruyen cambios de sus integrantes, vía el trámite legal de la Legislatura.

Cuando nació esta Comisión a mitad del mandato de Duarte de Ochoa, sus miembros fueron seleccionados e invitados por él.

Yunes Linares tan pronto tomó el gobierno, hizo limpia en los cargos, y trajo como presidenta a Ana Laura Pérez Mendoza. El único que permaneció de los anteriores integrantes fue el actual secretario técnico Jorge Morales Vázquez, de quien se oyen versiones que ya se burocratizó en el puesto.

Cuitláhuac García se la había llevado de lejitos ante la Comisión Estatal de Periodistas; dejó que la presidencia, la secretaría ejecutiva y los consejeros que venían del yunismo fueran ratificados por dos años más.

Por cierto los dos puestos de consejeros que dejaron vacantes Mussio Cárdenas Arellano y Raúl Arroniz de la Huerta, tras sus renuncias apenas unos meses después de la renovación en los tiempos de Yunes, se desconoce si ya fueron ocupados o no, al menos no públicamente.

En una discusión directa con la presidenta Pérez Mendoza en diciembre pasado, luego de su ratificación en el cargo, y ante la crítica que hicimos sobre su permanencia y el planteamiento de la necesidad de renovar el organismo protector de periodistas con otros colegas propuestos por los propios comunicadores, nos respondió que en ese sentido “hay que reformar la ley, para que los nombramientos se hagan conforme al plan de trabajo y méritos en la defensa de los periodistas”.

Pues hay que tomarle la palabra al gobernador y a la presidenta de la Ceapp, para que empiece a reformarse la ley que ampara a esta Comisión, no vaya a resultar que cuando concluya el presente periodo de dos años, los mismos directivos y consejeros sean ratificados otra etapa más.

Se percibe que al Ejecutivo estatal el primer crimen de periodista en su administración le encendió el foco de alerta en el tema de la protección a este sector, por aquello de que puedan venir más, si se toma en cuenta que dijo estar enterado que hay otros periodistas amenazados también.

Por ello dirigió la vista hacia la Ceapp, y arrojó el balón al terreno de los comunicadores para que sea el gremio el que analice el tema de su operación.

Como dicen los jóvenes ¡Ya estás!

Correo electrónico: [email protected]