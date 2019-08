¡JUAR, JUAR, JUAR, JUAR!

¡Muy buen sentido del humor el de AMLO cuando llama a Calderón: “EL comandante Borolas”! ¡Bien puesto el guamazo, a todo lo que va! Realmente es inolvidable la imagen aquella del entonces Presidente, con un atuendo militar que le quedaba, literalmente hablando, grande. Tanto la chaqueta, como el pantalón y ni se diga la gorra. En su momento fue totalmente ridiculizado precisamente por la presentación que tenía, peor aún que la estatura no lo ayudaba. Incluso, si mal no recuerdo, toda esta indumentaria se aplomaba con las cinco estrellas, señal de “comandante supremo” ¡Ridículo a todo lo que da! Pero, en serio, nunca se me había ocurrido el mote ese de “El comandante Borolas” ¡Ja, ja, ja, ja! Miren que reí de muy buena gana al leer esa puntada del Presidente en su conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco. Si queremos completar el cuadro y aplicamos aquella investigación periodística de Carmen Aristegui en donde comentaba ella sobre la proclividad de Calderón a pegarse al vidrio con singular alegría, entonces sí que le encuadra muy bien aquello de “El “tomandante” Borolas”.

¡SE VOLÓ LA BARDA!

¡Qué bárbaro!, se anotó un “home run” AMLO con este mote, porque se ha vuelto virulento en las redes sociales y todo el mundo tiene que ver con el “Comandante Borolas”. Nombre, esto va a estar como el apodo que le acomodara Mauricio de la Garza al regente del otrora Distrito Federal en el sexenio de Miguel de la Madrid, Ramón Aguirre, el llamó: “El tamal”. Y “El Tamal” se le quedó. Pues quien quita y ahora a FECAL se le quede el que le aplica AMLO. Aclaramos que en Veracruz y el sureste mexicano, apodo que le ponen a alguien ¡Apodo que lo acompaña de por vida! Así que ya se jodió Calderón: “El comandante Borolas”.

¡QUE SE CALLEN FOX Y CALDERÓN! EL DECORO SE LOS EXIGE, PERO ¿QUÉ SABEN DE ESO?

Realmente el papel de los ex Presidentes panuchos es más que patético, como ellos ya saben muy bien que el pueblo y la historia los está juzgando como lo que son, unos truhanes de lo peor ahí andan cual verduleras tratando de echar lodo al actual Presidente, al que en varias ocasiones lo bloquearon para que no llegara a la Presidencia, pero, se les cebó y ahora, bueno… pues… quien detenta el poder es AMLO y no obstante no ha caído en la tentación de abusar de la representación, sí hace gala de un devastador sentido del humor y como en México se aplica aquello de: “El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta”, pues ahora el lenguarija de Fox y el atarantado de Calderón andan cual plañideras tratando de defender lo indefendible y cada vez que abren la bocaza les va todavía peor.

TAMBIÉN FOX Y CALDERON FUERON PERMISIVOS CON EL GUACHICOL

Ahora Calderón dice que la Presidencia es la que le quedó grande a AMLO, pero, cabe recordar AMLO no tiene siquiera un año cumplido al frente del Ejecutivo Federal y cuenta con una aprobación muy notable por parte de la población y que ha hecho ya cosas muy trascendentes, como la de acabar con el “guachicol”, el cual está abatido en más del 95% y este fenómeno de corrupción ya existía cuando los Presidentes panuchos.

UNA FRASE QUE TAMBIÉN LO ACOMPAÑARÁ SIEMPRE

Pero, bueno, el día me lo hizo AMLO con ese sobrenombre que le dio al tercer michoacano en la Presidencia, que por cierto, no olvidemos la muy desafortunada frase expresada por el mismo Calderón: “¡Haiga sido como haiga sido!”. En referencia a que de una u otra forma él había ganado la Presidencia.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]