La casa encuestadora Massive Caller publicó una encuesta en la que adelanta sus pronósticos para las gubernaturas que estarán en juego, el próximo 2021.

De la cual se puede desprender los siguientes datos, en una primera entrega:

En la mayoría de los casos (14 gubernaturas en juego) el gran favorito para ganar los comicios es el partido en el poder: Morena

Dos secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador son señalados como inminentes candidatos, en San Luis Potosí con una amplia ventaja sobre sus compañeros de partido que también aspiran a la nominación, aparece Esteban Moctezuma Barragán.

Aunque Moctezuma ya ha manifestado que por el momento su responsabilidad esta en la Secretaría de Educación Pública, y que no se distrae en futurismos electorales.

En caso de que Moctezuma Barragán declinará, le sigue con muchas posibilidades el ex perredista Juan Ramiro Robledo.

En Sonora, al parecer Morena no tiene dudas de que su mejor prospecto es el senador con licencia, Alfonso Durazo Montaño, actual secretario de Seguridad Pública y Ciudadana.

En esta entidad, la única competidora con verdaderas posibilidades de desbancar a Durazo, sería la titular de la Conade Ana Guevara, quien tiene el inconveniente de haber sido candidata plurinominal al Senado por el Partido del Trabajo.

En Tlaxcala, donde el PRI está en grave riesgo de perder la gubernatura, quien encabeza las preferencias por parte de Morena es Ana Lilia Rivera Rivera.

El poco cuidado que ha tenido el gobernador Marco Antonio Mena de promover un cuadro de su partido que sea verdaderamente competitivo con Morena, hace muy difícil que pudiera obtener la victoria Anabell Avalos Zempoalteca; como tercer lugar de la competencia se coloca a la panista Adriana Dávila.

En el estado de Guerrero, otra de las entidades emblemáticas que podría perder el tricolor, Morena tiene como favorito al senador Félix Salgado Macedonio. Pero nadie destaca como candidato morenista al super delegado federal Almícar Sandoval, quien es hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Por su parte en Zacatecas, el gran favorito es David Monreal, quien ahora sí lograría arrebatar al PRI el Gobierno Estatal. Por el PAN destaca como principal competidora Claudia Edith Anaya Mota. Y el PRI todavía anda buscando con la linterna de Diógenes él que podría ser su candidato.

Mañana comentaremos lo que Massive Caller apunta para los estados de Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Chihuahua y Baja California Sur.

Sin duda surgirán otras propuestas conforme se vayan acercando las fechas que marque el calendario electoral para el inicio de estos procesos.

Seguramente no en todos los casos los números favorezcan tan ampliamente a Morena como apunta Massive Caller, pero lo cierto es que cuando menos en los cinco casos que hoy mencionó, el partido de López Obrador se proyecta como el más probable ganador en la renovación de las gubernaturas de SLP, Sonora, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas.

EN TIEMPO REAL

1.- Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se presentó el empresario Carlos Slim, quien manifestó estar de acuerdo con los grandes objetivos de la 4T. Se suma un amlover de lujo.

Slim respaldó los proyectos que impulsa la actual administración e incluso dijo que es “intrascendente” si se registra o no crecimiento económico, pues existen grandes posibilidades de lograrlo a través de los diversos proyectos de inversión que se tienen.

El presidente de Grupo Carso señaló que a su juicio lo que ha faltado es la inversión masiva, que genere actividad económica y empleo.