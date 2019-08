Entonces ¿Hitler tenía razón?

Con la forma en cómo se están dando ahora las cosas en el mundo, tanto en materia económica, política y migratoria, sobre todo con el tráfico de personas (actividad está última en donde se crean grandes fortunas), incuestionablemente que cabe hacerse la pregunta elaborada en el título de esta “calumnia”. Porque, ya ven, el tarambana del Trumpas con su política racista y siembra de odio a ultranza, ha generado ya toda una serie de lamentables sucesos en su tierra, como en el mundo, que cabe hacernos precisamente dicho cuestionamiento. Y si ahora también sale con la jalada de que no se dará la migración legal en los EUA a quienes estén en condiciones de pobreza, sin duda alguna que el pelos pintado de elote debe de someter a aprobación el cambio de los lemas de los EUA, como el de: “E ploribus unum”, (“una unión de muchos” o “de muchos, uno”).

Pues con tal latinazgo quieren decir que son una comunidad de muchos, o sea, creada la nación partiendo de muchos, por “muchos” se debe entender la oleada de migrantes que dieran lugar a gringolandia. La otra y ésta si definitivamente cambiada radicalmente, la de: “In God we trust” (En Dios confiamos), por la de: “In gold we trust” (en el oro confiamos). Pues ahora, los que quieran ir a residir a los EUA deberán tener billete y en grande y si no ¡Pa´tras! (dijeran los pochos).

NADAMÁS FALTAN LOS HORNOS CREMATORIOS PARA TODA UNA “SOLUCIÓN FINAL”

Con lo anterior y con la sarta de boberas xenófobas del consumidor consuetudinario de Miss Clairol, nada más hace falta que ordene organizar en sitios estratégicamente remotos e inaccesibles a los medios, como por ejemplo, podría ser en algún punto desértico, hornos crematorios a base de energía nuclear en donde no quedara absolutamente nada de los ahí achicharrados y enviar para allá a “tratamiento especial” a los despreciables desarrapados que van en pos del “sueño americano” (y empobrecidos en sus países de origen en virtud a las políticas económicas de las instituciones financieras establecidas en EUA y controladas por el cartel de Washington, D. C.) y ya por ahí aventar como que no quiere la cosa a toda una cauda de gente considerada indeseable por Mr. Trumpas a tales hornos crematorios y hacer en la sociedad americana una limpia étnica al más puro estilo de Hitler ¿A poco no solo hacen faltan los hornos crematorios para que la política migratoria del Trumpas esté totalmente acorde con la del Führer?

CON TAL DE SEGUIR OTROS 4 AÑOS EN LA CASA BLANCA ¡INCENDIA AL MUNDO!

Está re loco este cuate ¿A poco no? Y con tal de reelegirse, está llevando las cosas a situaciones muy extremas en todo el mundo, que si ya de por sí estaba la cosa que ardía, ahora, al más puro estilo del arranque de la I Guerra Mundial, solo hace falta algún incidente baladí para que no quede títere con cabeza en este mundo tan enrarecido y violento, que como nunca antes en la historia está enloquecido a todo lo que da.

EN LAS DOS GUERRAS MUNDIALES VARIOS PAÍSES QUE NO INTERVINIERON

Pues incluso en la II Guerra Mundial hubo algunas naciones o muchos países que no intervinieron en la contienda ¿Pero hoy?, en todos lados se están cociendo habas, ¡y en mi casa comalada! porque debemos admitir que en México las cosas no andan del nada tersas, sobre todo si vemos la forma en como aquellos que ha perdido privilegios y prebendas andan como pepitas en comal, haciendo hasta lo imposible porque todo salga mal en el país y con esto puedan volver “los buenos viejos tiempos” (traducción de la frase de los primos: “The good old days are back”.

DICEN QUE ASÍ DIJO…

En fin, como dicen que dijo el invidente de apellido Miramontes: “Vamos a ver qué pasa”.

¡AGUAS!

Para los esotéricos y supersticiosos, no olviden que hoy es martes 13.

