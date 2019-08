El Perredismo

¿A dónde va el PRD, al menos en el estado? fue la pregunta hecha a uno de los consejeros de este partido en Veracruz.

Y su respuesta se dio en el sentido que se tiene que pasar primero la fase de afiliación en que se encuentra a nivel nacional para poder mantener el registro.

Ante las voces al interior que plantean necesario cambiarle nombre, colores y hasta el lema, o algunos que proponen fusionarse con otra fuerza, Juan Montes de Oca López señala que los que nacieron en el Sol Azteca responden ¡No! porque están dispuestos a mantener el esfuerzo para que el partido se mantenga como una fuerza necesaria en el país.

Sin esclarecerlo de manera abierta, deja entrever que con Morena de Andrés Manuel López Obrador será difícil establecer migas, pues fueron públicas y notorias las diferencias del perredismo, el rompimiento con el tabasqueño. Vamos, en otras palabras, hay mucho agravio de por medio, y como suele decirse, los pleitos más intensos, más profundos, se dan entre familia, en este caso la familia de “izquierda”.

No obstante, como todo político deja la puerta abierta al señalar que con Amlo ya tuvieron acercamiento, como lo hicieron las dirigencias de todos los partidos.

Refiere que hay una mesa instalada incluso a nivel nacional, pero se han tocado otros temas no necesariamente el asunto de alianzas o de incrustaciones. “Hay un respeto, y en ese respeto el PRD sigue caminando y lo seguirá haciendo con quien hoy es Presidente de la República”.

Admite que tienen diferencias de cómo se está gobernando, pero en un país democrático así es y aspiran a que la libertad de expresión no se vulnere ni se quiera acallar a nadie por hacer críticas a lo que se está padeciendo en el Estado mexicano.

Subraya que no son momentos de alianzas, de candidatos, de escenarios, sino la prioridad actualmente es el fortalecimiento del PRD.

“Quien hable de una alianza, de una promoción sobre de alguien, creo que no sabe de lo que está hablando ni en donde está parado en el PRD”.

Lo que si es necesario, admite el exregidor porteño en dos ocasiones, es que los documentos básicos que rigen la vida interna del partido tengan que sufrir modificaciones en torno a los nuevos tiempos que hoy están enfrente.

Desde su perspectiva los documentos básicos tienen que ser parte de un gran debate interno en un próximo Congreso Nacional y es ahí en donde se habrá de definir la vida política del Partido de la Revolución Democrática.

Mientras tanto, el plazo para la afiliación se vence el 21 de agosto, y llevan un buen trabajo territorial. Considera que el perredismo hoy ha madurado precisamente en su accionar y de manera interna ha prevalecido y permanece la unidad para poder sacar adelante primero los trabajos de afiliación.

Lo prioritario, subraya, tiene que ser ahora el partido, que es la casa de los que siguen ahí manteniendo el trabajo y aspiración a que el partido logre ser ese instrumento de cambio que se necesita.

Revela que llevan en el estado de Veracruz un buen recorrido por los 212 municipios, con un aproximado de 25 mil afiliados. Se ha avanzado en la expectativa que se tenía en el corto tiempo y destaca que esto los pone en la lógica de que el trabajo partidario y territorial se tiene que seguir fortaleciendo.

Argumenta que el padrón anteriormente tenía muchos vicios, ya que al ciudadano que quería participar solo le pedían una copia de la credencial de elector, lo que propiciaba que el padrón de afiliados estuviera incluso manoseado por otras fuerzas externas.

Hoy el trámite para afiliación es estricto, ya que se debe tomar foto con el celular a la credencial de elector para subirla a la plataforma del Instituto Nacional Electoral.

NO REELECCIÓN

La Red Ciudadana Veracruz reprueba las intenciones del titular del Organo de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, de reelegirse al frente del organismo, pues lo señala de estar ligado al duartismo.

En ese sentido, Domingo Angulo Uscanga, presidente de la Red, exhorta a los diputados del Congreso local para que no permitan la reelección del actual titular del Orfis, quien además se ha enquistado en el cargo durante las tres últimas administraciones estatales.

Y es que señala que especialmente se le identifca ligado a la época de Javier Duarte de Ochoa, periodo en el que se dieron los grandes desvíos de recursos.

Criticó que los diputados, particularmente morenistas, de ser permisivos con el funcionario, ya que en el Orfis Lorenzo Antonio Portilla sólo le rinde cuentas al presidente de la Comisión de Vigilancia Eric Domínguez Vázquez.

Todo hace suponer, subraya, que ya se “planchó” a los legisladores locales para su continuidad.

Expone que durante el tiempo en que Portilla ha estado al frente del Orfis, los alcaldes han vivido en un paraíso, todos han salido bien librados, pese a constantes reclamos ciudadanos.

Correo electrónico: [email protected]