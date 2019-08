Cristianos que han perdido la fe sin dar la batalla

Jesús ha llegado a ser un misterio tan apasionante que se le busca y se trata de conocer. Cada vez se habla y se escribe más acerca de Jesucristo. La escritura, la pintura y la arquitectura fueron los medios tradicionales que proyectaron las bondades y cualidades de la vida de Jesús.

En la actualidad su misterio y su persona han atrapado la atención de los medios modernos como el cine, el teatro, la televisión, la internet y las redes sociales que también se interesan en su vida y hablan acerca de su obra.

En la antigüedad como en la modernidad su figura sigue siendo apasionante al grado de generar producciones, obras y comentarios para destacar distintos aspectos. Sin embargo, podríamos decir que aún con la espectacularidad y belleza de estas obras y producciones sobre la vida de Jesús, estos medios no son el camino para conocer profundamente y llegar a tener una relación más cercana con el Hijo de Dios. Estas producciones modernas destacan algunos aspectos, entretienen, permiten reflexionar y tienen la capacidad de

ayudar al público a remontarse a los tiempos y lugares originales de la vida de Jesús.

Por tanto, se trata de medios que tienen que ser valorados e incluso analizados desde su propia particularidad. Pero sería muy pobre que estas producciones las pongamos como parámetro para creer o dejar de creer en Cristo Jesús. Sería tanto cuanto como dejar que el cine, la televisión y una novela reescriban o superen la historia oficial de los pueblos y las personas. Habrá que reconocer con cierta nostalgia que la fe de algunas personas

descansa en este tipo de producciones y que la pérdida de fe está muchas veces relacionada con la lectura de una novela, o con alguna producción cinematográfica que especula, entretiene y crea suspicacia sobre algún aspecto de la vida de Jesús.

Se podría decir que hay cristianos que han perdido la fe sin dar realmente la batalla, sin luchar adecuadamente conforme se requiere delante de especiales desafíos que se enfrentan en la vida. Se han dejado cuestionar de manera acrítica por la tendencia sesgada, ideológica, morbosa, acientífica y muchas veces ahistórica de producciones

espectaculares, sin caer en la cuenta de los intereses que persiguen estos proyectos.

Hay novelas, producciones cinematográficas y obras de teatro (no cito nombres para no correr el riesgo de que me discutan que en la crítica hago promoción de estas producciones) que han cuestionado algunos puntos de la fe cristiana. Pero antes de ofender a la fe representan una ofensa a la arqueología, a la historia y a la antropología al proceder de manera ideológica y ligera en la presentación de sus contenidos, haciendo a un lado

el rigor del método científico.

La eucaristía y la oración son los mejores medios para fundamentar y fortalecer la fe ya que nos ofrecen un espacio privilegiado, en primera fila, para ver y tocar a Jesús, para dejarnos transformar por Él y para sumarnos a su obra de construir el reino en este mundo.