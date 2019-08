Sigue la violencia de la CFE para con el pueblo de México

¡Qué caros están llegando los recibos de la rechingada Comisión Federal de Electricidad! O al menos en Veracruz, con todo y Laguna Verde, nos siguen dando hasta por debajo de la lengua toda esa cauda de parásitos enquistados en la CFE ¡Y no te acabes Comisión! Debe de seguir siendo el grito de batalla de las mil y una ratas de dos patas que sangran a la CFE. Ojalá y la escoba de la Cuarta Transformación ya pronto envíe a paseo a tanto come de en balde chupando en esta institución que ya tienen a los consumidores cautivos como vacas de rancho pobre ¡En los puros huesos! Yo tengo toda la esperanza que don Manuel Bartlett, con esa mano de hierro en guante de terciopelo que él posee, pronto eche a la calle a tanto Mickey Mouse. Porque insisto ¡Qué cara está costando la electricidad! Lo peor, que las instalaciones siguen sin recibir el mantenimiento adecuado y todo el tiempo está uno con el servicio de temporal de la CFE, si llueve, falla porque los cables están sulfatados porque por falta de dinero no se pudieron limpiar y con el agua lluvia hacen “tierra” y corto circuito. Y cuando hay “nortes”, porque el viento mueve mucho las líneas y como no se les ha dado mantenimiento están debilitadas y se “caen”. De todas formas Juan te llamas, en tanto, los consumidores seguimos quedándonos sin luz, que la ocasión también de que se echen a perder muchos electrodoméstico ¡Qué nunca paga nadie de la CFE! ¿Y a donde están los dinerales que cobran por tan mal servicio?

UNA EMPRESA DE CALIDAD MUNDIAL PARA EXPLOTAR A LOS CONSUMIDORES CAUTIVOS

Y esto del mal servicio en la CFE no es cuestión de la Cuarta Transformación ¡Para nada!, pues desde ya hace muchos, pero muchos años que aquella función social para la cual el Presidente, Adolfo López Mateos expropio la luz y creó la CFE dejó de existir en esta paraestatal. Ahora, es una empresa preocupada por hacer billetes que sepa Dios a donde van a dar tanto dinero (¿No habrán varias Estafas Maestras realizadas a lo largo del tiempo en la CFE y falte sacarlas a la luz pública?). Hoy, como les digo, la CFE perdió todo sentido social con el cual López Mateos expropió la empresa eléctrica y ahora es la corrupción institucionalizada.

Y MIREN QUE GASTA Y COME BIEN LA PLANA EJECUTIVA

Nada más es cuestión de observar cómo en la CFE no ha llegado todavía la austeridad republicana, el otro día, en calidad de “invitado” comía en un restáurate de mucho postín aquí en Veracruz, cuando en eso llegó la plana mayor de la CFE en el Estado a ocupar una mesa para 8 personas, entre ellos dos damas, todos, con su riguroso uniforme de azul, haciendo gala de unas actitudes de perdona vidas, no se dignaban a mirar a nadie (y no creo nadie tuviera ganas verlos tampoco –por aquello de que las malas mañas se pegan-); se apoltronaron en la mesa y pude observar cómo los choferes se quedaba a la entrada, sin quitar la mirada de sus “amos” por aquello de que algo se les fuera a ofrecer. Si les costara a ellos tales comidas y tales choferes, no me hubiese importado un bledo, pues cada quien gasta su dinero como le venga en gana, pero, como esa cuenta (y todas las demás de todos los “altos” funcionarios de la CFE la pagamos los consumidores cautivos de CFE) ¡Es entonces de mi interés!, por lo que ojalá y esto llegue a un ojo sensible y eliminen los viáticos en la Comisión Federal de Electricidad, para que como parte de la austeridad republicana los cabrones parásitos de la CFE carguen con sus tortas y también manejen sus propios vehículos y no anden en vehículos oficiales de la paraestatal.

QUE AUDITEN, PERO DE A VERDAD, A LAS OFICINAS DE COMPRAS DE CFE

Pero ¡Pala madre!, la luz tan cara que está y esa bola de zánganos y sanguijuelas se andan dando la gran vida de comer en restaurantes caros con cargo a nuestro bolsillo. Mejor que se pongan a trabajar y dejen de hacer “negocios” en la paraestatal, pues un punto muy sensible en la CFE son las oficinas de compras y contrataciones en donde el dinero rueda pero ¡Bonito! Y ahí han nacido (¡Y siguen naciendo!) fortunas envidiables, y si no que le pregunten a los de Laguna Verde ¿A poco no?

HAY MIL FORMAS DE ABARATAR LA LUZ EN MÉXICO

Todo es cuestión de que se cuiden las uñas a los “ejecutivos” de esta empresa sanguijuela y ¡Cómo no se bajarían las tarifas de luz! Que en México se pagan de las más caras del mundo ¡Más caras que en los EUA y Canadá! Y los salarios en México están muy por abajo del mínimo en los EUA y Canadá (no así en la CFE, además, los empleados no pagan luz ¿La estarán pagando toda esa cauda de políticos también?, pues era uno de los privilegios de la Dorada Burocracia del país).

CON LA AUSTERIDAD REPUBLICANA EN LA CFE, BAJAN LAS TARIFAS PORQUE BAJAN

Por lo pronto, el pueblo ya no siente lo duro sino lo tupido, urge que Don Manuel Bartlett haga posible prevalecer en la CFE la austeridad republicana, tal y como ya sucede en otras dependencias de la Cuarta Transformación. La CFE debe de estar al servicio del pueblo de México (qué así comenzó), no el pueblo de México al servicio de la CFE, como lo es en el presente. CONTINUARÁ

