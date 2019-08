Siempre me habló muy bien de ellos el Dr. Córdova

No tengo el gusto de conocer personalmente al Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, quien es médico psiquiatra y fuera rector de la UNAM de 1999 a 2007, habiéndose desempeñado con gran profesionalismo en el cargo, actualmente es Embajador Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Su papá, fue el destacado médico, Ramón de la Fuente Muñiz, fundador y director desde 1979 del Instituto Mexicano de Psiquiatría, que hoy lleva su nombre, a quien tampoco conocí personalmente, pero, quien fuera mi analista y gran cuaderno de doble raya, el Dr. Alejandro Córdova Córdova (QEPD), él fue alumno muy cercano del Dr. De la Fuente Muñiz, a quien acompañó muy de cerca buena parte de su vida profesional, así como en la fundación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, del cual siempre fue integrante y lógicamente, conoció bastante bien a Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Siempre me habló altamente de ambos. Que dicho sea de paso, el paso del Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez siempre ha tenido una muy buena fama pública como profesional, académico e intelectual, pero, en lo personal me cayó muy bien desde su destacado desempeño al frente de la Rectoría de la UNAM.

VALE LA PENA LEER LA RÉPLICA

A donde quiero llegar con lo anterior es de que a principios de semana en una columna política de un periódico de la Ciudad de México (martes 6 de agosto del 2019), el Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez (Secretario de Salud en la administración del Zedillo), fue mencionado por no confirmar asistencia a un foro donde se hablaría del Seguro Popular y adonde asistirían 6 de los 8 ex secretarios de Salud, ahí se haría planteamiento a favor de ese Seguro, el cual desaparece AMLO. Bueno, pues les transcribo la carta aclaratoria del Dr. De la Fuente con respecto a lo que se dice de él en la columna política del periódico en cuestión, donde lo califican de tener ahora una chamba fifí como embajador de la ONU, sueldo en dólares y nuevas lealtades políticas. La réplica del ex rector de la UNAM vale la pena leerla, por lo cual se las reproduzco a ustedes mis amables lectores:

Sr. Juan Pardinas / Director General del periódico REFORMA / Presente. / Te escribo como responsable de lo que aparece en la columna Templo Mayor firmada por un anónimo, por alusión a mi persona. / 1. Ningún periodista del periódico que diriges me preguntó, como correspondía aun medio serio, por qué no firmé la carta junto con otros exsecretarios de salud. / 2. A diferencia de los exsecretarios que sí firmaron, yo nunca milité, ni milito, en un partido político. Casi todos ellos sí han militado o militan, están en la oposición y ejercen sus derechos. / 3. Siempre me opuse a la forma como se instrumentó el Seguro Popular. Dinamitó la descentralización. Lo hice público, de cara a todos y cada uno de ellos, en diversos foros académicos. No tengo porqué avalar algo en lo que nunca creí. / 4.- La corrupción que propició el Seguro Popular, por su errática ejecución, es inadmisible. Lo saben ellos mismos, la comunidad médica y la opinión pública. / 5. A propuesta del Presidente, con la ratificación unánime del Senado de la República, me desempeño como Representante Permanente de México ante la ONU, con las obligaciones y prerrogativas que la ley señala. Procuro hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, me someto al escrutinio de la opinión pública, pero no de los infundios. / 6. Mi lealtad y mi amistad con Andrés Manuel López Obrador son públicas, no son nuevas y mucho me honran. / Espero que apliquen en el periódico que diriges los principios éticos que tanto pregonan, y publiquen en consecuencia estas líneas, en el mismo espacio en el que fui aludido, son que se me hubiese dado la oportunidad a expresar mis puntos de vista. / Atentamente, / Juan Ramón de la Fuente

O SEA, TODO ESTÁ AHÍ, NADA QUE INTERPRETAR

Muy gallarda la actitud del Dr. Juan Ramón de la Fuente, que corresponde muy bien a su buena fama pública a nivel nacional y no dudo también internacional, además, honra la opinión que de él siempre me transmitiera mí gran y siempre bien recordado amigo, el Dr. Alejandro Córdova.

