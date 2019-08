¡Regresamos a la pía CFE, que de pía nada, pero de pinche todo!

Sin duda alguna la Comisión Federal de Electricidad se niega a cambio que solicita AMLO, y al parecer llevará todavía mucho más tiempo tratar de cambiar, tanto a la empresa como a la mentalidad de la mayoría de quienes ahí trabajan para que los consumidores cautivos de esta paraestatal podamos contar con un servicio confiable y tal como el que venía prestando la CFE hasta a principios de los ochentas del siglo pasado, de atención profesional a los usuarios y además, tener carácter social y no de élite como ahora se desempeña. Pues con los aumentos arbitrarios en los consumos que se cobran en los recibos de luz, la población está padeciendo un auténtico infierno en las ya de por sí impactadas finanzas familiares. Ahí no saben nada de “Primero los pobres”, como por lógica: “Ayudar siempre a los pobres”.

SE DEBERÍA ATACAR LA CORRUPCIÓN EN LA CFE COMO SE HIZO CON EL GUACHICOL EN PEMEX

Tal y como se atacó el guachicol, con bastante tino, así se debe de atacar la carestía y la corrupción en la CFE, pues los cobros desmesurados que lleva a cabo la CFE, contra lo que no hay defensa alguna, se echa de ver no existe la intención por parte de la mayoría de los directivos de la CFE de observar las políticas del Presidente López Obrador, sobre todo de “primero los pobres” (¿Habrán entendido que había que joder primero a los pobres?), porque hasta los integrantes de este gran segmento de la comunidad mexicana están recibiendo importes de luz que nunca antes había pagado. Lo peor de todo es que no tienen con qué hacerlo y la CFE, cual empresa privada y ELITISTA, poco le importa a sus empleados mandar por un tubo a quienes reclaman tan exagerados cobros.

¡NO ENTIENDEN LOS DE LA CFE QUE YA SON OTROS TIEMPOS!

De todos es sabido que el sector turístico es la empresa que más empleos crea y la que más permea recursos económicos a toda la comunidad en general. Es tal la importancia de la industria turística, que en las administraciones de Don Adolfo Ruiz Cortines y la de Don Adolfo López Mateos, quien abría un hotel, tenía 10 años de exención de impuestos. En la actualidad, hace algunos meses, los hoteleros de la zona conurbada Veracruz Boca del Río llevaron a cabo una protesta en contra de la CFE por los exagerados cobros, que los están llevando a la quiebra. Los hoteleros, por algunos días tuvieron los lobbies de sus negocios alumbrados con velas ¿Le importó eso a los sátrapas de la CFE? ¡Para nada! Pero se sigue a la espera y así está toda la comunidad.

SE PERDIÓ TODO ESPÍRITU SOCIAL EN LA CFE, HOY ES ¡TODO CONTRA EL PUEBLO!

No olvidemos que ya hace algunos años, la planta de Aluminio, que tantas fuentes de trabajo representaba para los veracruzanos, tuvo que cerrar en definitiva porque por el alto costo de la energía eléctrica no podría sobrevivir ¿Hizo algo en favor de la población la CFE? ¡Nada! Aluminio es ahora parte de la historia.

