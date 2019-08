Pues vamos a ver si es cierto que les importa el pueblo

Si los partidos políticos no renuncian cuando menos a la mitad de los que por “ley” les corresponde en el presupuesto del año entrante ¡5,239 millones de pesos!, tal y como lo ha sugerido AMLO, porque de lo contrario, entonces, efectivamente no van a tener abuela quienes así actuasen parar quedarse con tan desmesurada suma de dinero, toda vez que es un tremendo contraste el tener unos partidos políticos riquísimos (por no decir sus líderes, porque la masa de prosélitos andan en la calle de la amargura), con una masa poblacional de más del cincuenta por ciento de su totalidad (120 millones de mexicanos) viviendo en la más absoluta miseria, que no pobreza.

ES INMORAL UN SISTEMA POLÍTICO PLUTOCRÁTICO EN UN PUEBLO MISERABLE

Efectivamente es una aberración la existencia de tantos políticos mexicanos nadando en la abundancia, cuando más de la mitad del pueblo de México se debate en la miseria. Eso habla pésimamente del sistema político mexicanos. Pues, incuestionablemente que debe de ser del todo legal que los ministros del Poder Judicial de la Federación ganen más de 600 mil pesos mensuales, según esto incluyendo prestaciones, pero, tal y como lo expresa AMLO, es absolutamente inmoral que alguien gane tal cantidad de dinero en un sistema político que tiene sumida en la miseria a mucho más de la mitad de la población nacional y la mal llamada clase media, ande ahorcada con todas las tarjetas de crédito que no ve cómo pagarlas. En lo que los partidos políticos que representan la “democracia” en el país, están tan gordos como un chancho por el solo hecho de que por ser “partido políticos” reciben cantidades estratosféricas de dinero.

VARIOS PARTIDOS POLÍTICOS SON AUTENTICOS FEUDOS FAMILIARES

Es además lamentable el que mucha gente de estos partidos políticos, principalmente sus dirigentes o “dueños”, que llevan años usufructuando la dirección de estos supuestos “institutos” políticos, vivan como príncipes renacentistas por estar medrado con el hambre de un pueblo saqueado en todo momento por quienes dicen estar “defendiéndolo”. Nada más es cuestión de ver las casas donde pernoctan estos parásitos de la mal llamada política mexicana, para darse cuenta de la forma tan vil en cómo están expoliando al pueblo.

MUCHOS NO REBUZNAN PORQUE LES AGARRA ALTA LA NOTA

Incluso, habría que ver la fauna de ganapanes que están de representantes populares, que carecen de todo conocimiento para adecuar las leyes de tal forma en que estás beneficien a las mayorías en contra de la voracidad de unos cuantos.

NO SABEN SIQUIERA FUNDAMENTAR SUS DECIRES

Ahí tenemos incluso a toda esa laya de “legisladores” que critican al actual Presidente en virtud a sus “excesos”, siendo siempre desmentidos categórica e irrefutablemente, cuando que tales “legisladores” no pasan ni una auditoria visual de las casas en las que viven o las que se están construyendo y jamás podrían probar de manera coherente y legal la procedencia de los dineros utilizados para tales palacetes (por cierto, caros, pero de muy mal gusto, lo cual echa de ver el pésimo nivel cultural que detentan), como también del nivel de vida que llevan. Como les digo, absolutamente contrastante con la miseria en que viven más de la mitad de los mexicanos. Pero, eso sí, se llenan la boca haciendo señalamientos, como sería el caso del señor Fox (and others), que antes de ser Presidente hasta hizo uso del Fobaproa, él y su familia, por lo que ahora, ese pueblo paupérrimo, también está pagando la deuda adquirida por Fox. Pero él dice haber luchado por ese pueblo al que jamás favoreció. Y así como él, una tremenda cantidad de políticos.

¡VAMOS A VER! DIJERA MIRAMONTES

Por lo que ahora, como dijera el invidente: “Vamos a ver”. Y ojalá y sepan lo que es vergüenza y no entren en posesión de esa grosería de dinero, que “legalmente” les corresponde. Pero, como les he dicho, en su momento la esclavitud también ha estado tutelada por la ley, pero, eso no quiere decir que ética y moralmente sea o hubiese sido adecuada tal práctica de esclavizar al prójimo.

