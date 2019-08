¡Por los suyos cerró el camino! ¡Y lo mantiene cerrado!

Les decía el predicamento en que la CFE y un vecino en la congregación de El zacatal, municipio de Jilotepec, Veracruz, tienen en jaque a toda la población rural de tal comarca al haber taponeado el vecino parte de un camino colindante con su terreno, que se supone la CFE le debe de haber indemnizado por la erección de una torres para el tendido de cables de alta tensión que pasan por ahí, pero, después de 30 años de estar en uso el camino de terracería, ahora el dueño (que al parecer dio ya el terreno en donación a sus hijos y con esto empantanó aun más el juicio que el monasterio budista tiene en contra de él para lograr la reapertura del camino).

LA CFE PARECE UN ENTE SALIDO DE LA ÉPOCA FEUDAL O DE LA COLONIA

Cabe preguntarse ¿En dónde está el espíritu social con el que fuera creada la CFE, así como el real significado de su mamila slogan: “Una empresa de clase mundial”? porque, suponiendo que no ha indemnizado al propietario que cerró el camino ¡Pues que le pague! Y si lo indemnizó, pues que apoye a Juan Pueblo liberando el tapón en ese camino ¡Que nada le cuesta!, pero, como al parecer el espíritu en cuestión es el de joder, como si se estuviera en la época feudal y de la Colonia, pues ahí está Juan Pueblo atorado y padeciendo penurias por la inacción de la CFE y la ineficiencia de los órganos de justicia y habría que ver si se trata del capricho de un ciudadano. Tal y como sucede en muchas ocasiones en nuestro bello territorio nacional.

Por estos “detallitos” y otros ya narrados, es que la CFE NO es una EMPRESA DE CALSE MUNDIAL ¡SINO DE DESASTRE MUNDIAL!

CUALQUIER PARECIDO CON “SAN PEDRO DE LOS SAGUAROS” ES MERA COINCIDENCIA

Por cierto, el pago de los recibos de la CFE en toda la zona de El Zacatal y anexas, se lleva a cabo en una casa de un particular en el poblado de Coacoatzintla. El día de pago, desde muy temprano ya hay una tremenda cola en la casa de marras y hasta que al “concesionario” se le ocurre abrir, hasta entonces comienza la cola a avanzar.

Yo fui testigo de todo esto en una ocasión en que acompañé al Dr. Córdova a pagar su recibo de luz del centro budista en aquellos lares. Una señora finalmente, con gesto de perdonavidas, como si todos los integrantes de la enorme fila al pie de la ventana le debían el aire que respiraban, tuvo a bien abrir la ventana y la gente se acomedía a pagar (se miraba gente humilde, hasta de rebosos raídos y muchos señores con huaraches polvosos), en eso, como ya había pasado mucho tiempo con la ventana cerrada, le dije a la interfecta (aun en contra de la voluntad de mi gran cuate) que daban un pésimo servicio al público para el cobro de los recibos de la CFE y que me quejaría de tan mal trato, por toda respuesta, la muy méndiga concesionaria, me miró con enorme desprecio y antes de cerrar la ventana con enorme con el rostro descompuesto me gritó: “¡¡¡Quéjese con quien se le dé la gana!!!”.

Y tuve que llevar a mi cuate hasta la oficina de la CFE en Naolinco a que pagara el recibo, pues de lo contrario le cortaban el servicio ¡Quién sabe hasta qué hora la muy móndriga vieja reanudó el servicio de cobro! Recuerdo me quejé personalmente de esto con el Ing. Raúl Usla, el entonces residente de la CFE en Xalapa (creo ya regresó de nuevo al mismo cargo), y tengo entendido el problema del cobro de recibos sigue en las mismas en Coacoatzintla. En manos de una familia de horca y cuchillo, que son los dueños tácitos de la cobranza y por lo que se ve ¡Hartamente influyentes, porque como les digo, al parecer ahí siguen jodiendo gente! Pues así se las sigue gastando la CFE en ese pueblo y la comarca (y quien sabe en cuantos más).

¿A POCO NO ESTA COMO EN “LA LEY DE HERODES”?

Es realmente surrealista lo que pasa ahí en esa zona y en Veracruz con la CFE y al parecer ¡En todo el país! Deben de ser casi del Monje Loco las aberrantes historias respecto a la ¡¡¡RECHINGADA CFE y su más rechingada y multi cacareada “calidad mundial”!!!, que ni los de la misma CFE se la creen.

Durante mi reclamación en favor de mi entrañable, cuanto inolvidable amigo, vino a mi memoria aquella escena de la película “La ley de Herodes”, cuando en “San Pedro de los Saguaros”, está la población haciendo cola para pagar con gallinas, guajolotes, chivos, cochinos, mazorcas, y demás géneros de la zona rural los impuestos que se había inventado el Presidente Municipal. Dicha multitud se ve toda empobrecida pero, forzada a pagar los caprichos del alcalde, que pretendía exprimir hasta el último centavo a los pobladores (así la CFE). También asocié el azotón de la ventana, con la escena en donde el alcalde le pregunta a Doña Lupe (Isela Vega) la dueña del congal del pueblo, a través del ventanuco de la puerta, sobre qué hacía con el cuerpo de un parroquiano que según esto habían matado en el congal de ella y doña Lupe al alcalde “¡Métaselo por el c….!”, y le azota la ventana.

OJALÁ AMLO O BARTLETT VIERAN ESTO

Pero ¿A poco no está de tiempo feudal el servicio que da la CFE sobre todo en la zona rural y si no me creen, dense una vuelta por ese sitio? ¡Muy pintoresco! Y de tal lugar está enseñoreada la CFE. Si en las zonas urbanas, la CFE hace lo que se le viene en gana ¡Imagínense en zona campirana! Y si así son las “empresas de calidad mundial” y de ribete con “espíritu social” ¡Qué jodidas están entonces!

